Video Yaşam TİP’li Barış Atay ve Ahmet Şık'tan Kadıköy'de provokasyon! Polis ekipleri böyle müdahale etti | Video
TİP’li Barış Atay ve Ahmet Şık'tan Kadıköy'de provokasyon! Polis ekipleri böyle müdahale etti | Video

TİP’li Barış Atay ve Ahmet Şık'tan Kadıköy'de provokasyon! Polis ekipleri böyle müdahale etti | Video

27.02.2023 | 10:38

TİP’li Barış Atay ve Ahmet Şık'tan Kadıköy'de provokasyon! Polis ekipleri böyle müdahale etti...

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