İrfan Değirmenci ile Jahrein Twitter’da birbirine girdi: Terbiyesiz herif...

AKŞENER KOALİSYONDAN AYRILDI

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletimizin ortak iyiliği için iyi niyetle oturduğumuz bu masa, artık potansiyel adayların tartışılabildiği bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tüm alternatiflerin kara listeye alınarak, tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönmüştür" açıklamasını yaparak Altılı Masa'dan ayrıldı.

Kılıçdaroğlu ise Akşener'in çıkışına karşılık yaptığı ilk açıklamada "Hiç meraklanmayın bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.