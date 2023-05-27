Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı seçmenini 'ahlaksız' diyerek hedef aldı! Başkan Erdoğan'a oy verenleri 'günahkar' ilan etti
Giriş Tarihi: 27.5.2023 10:46 Son Güncelleme: 27.5.2023 11:07

Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı seçmenini 'ahlaksız' diyerek hedef aldı! Başkan Erdoğan'a oy verenleri 'günahkar' ilan etti

CHP Genel Başkanı ve HDP destekli 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermenin 'günah' olduğunu söyledi. Cumhur İttifakı seçmenini 'ahlaksız' olmakla itham eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan’a oy verenler yapmayın, etmeyin, günaha girmeyin. Samimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez. Ahlaklı, erdemli olmalı herkes." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı seçmenini ’ahlaksız’ diyerek hedef aldı! Başkan Erdoğan’a oy verenleri ’günahkar’ ilan etti

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullandı. Sandıktan Cumhur İttifakı ile Recep Tayyip Erdoğan ezici farkla üstün çıktı. Erdoğan'dan yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yiyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tura kalan seçimler öncesinde söylem değişikliğine gitti. İlk tur öncesinde terör örgütlerine 'özgürlük' ve 'kayyumları kaldırma' vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, ikinci tur öncesinde 'milliyetçi' kılığa büründü.

Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı seçmenini 'ahlaksız' diyerek hedef aldı: Erdoğan'a oy verenler yapmayın etmeyin günaha girmeyin

Akşam saatlerinde Fox TV canlı yayınına konuk olan CHP lideri, bir de seçim fetvası verdi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermenin 'günah' olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a oy verenleri 'günahkar' ilan etti | Video


Cumhur İttifakı seçmenini 'ahlaksız' diyerek hedef alan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a oy verenler yapmayın, etmeyin, günaha girmeyin. Samimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez. Ahlaklı, erdemli olmalı herkes. Devletini düşünüyorsa yeniden düşünmeli ve oyunu vermeli." diye konuştu.

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Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı seçmenini 'ahlaksız' diyerek hedef aldı! Başkan Erdoğan'a oy verenleri 'günahkar' ilan etti
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