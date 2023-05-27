Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı seçmenini ’ahlaksız’ diyerek hedef aldı! Başkan Erdoğan’a oy verenleri ’günahkar’ ilan etti

Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı seçmenini 'ahlaksız' diyerek hedef aldı: Erdoğan'a oy verenler yapmayın etmeyin günaha girmeyin

Akşam saatlerinde Fox TV canlı yayınına konuk olan CHP lideri, bir de seçim fetvası verdi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermenin 'günah' olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a oy verenleri 'günahkar' ilan etti | Video





Cumhur İttifakı seçmenini 'ahlaksız' diyerek hedef alan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a oy verenler yapmayın, etmeyin, günaha girmeyin. Samimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez. Ahlaklı, erdemli olmalı herkes. Devletini düşünüyorsa yeniden düşünmeli ve oyunu vermeli." diye konuştu.

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