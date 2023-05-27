Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a oy verenleri 'günahkar' ilan etti | Video
CHP Genel Başkanı ve HDP destekli 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermenin 'günah' olduğunu söyledi. Cumhur İttifakı seçmenini 'ahlaksız' olmakla itham eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan’a oy verenler yapmayın, etmeyin, günaha girmeyin. Samimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez. Ahlaklı, erdemli olmalı herkes." diye konuştu.
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