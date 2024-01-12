Son mahkeme belgeleri yayınlandı: "Epstein, Prens Andrew'la birlikte olmam için 15 bin dolar ödedi"

Cinsel taciz ve reşit olmayan kızları istismardan suçlu bulunan ve seks ticareti suçlaması nedeniyle yargılanmayı beklerken intihar eden tüm servetini Siyonist lobiyle kurduğu ağ üzerinden elde eden ve siyonist lobiyle kol kola pedofili ağı inşa eden sapık milyarder Jeffrey Epstein'la ilgili beşinci ve son mahkeme belgeleri yayınlandı. Dosyanın yayınlanan son bölümünde ise Epstein'in ifadeleri yer alıyor..

Ünlü kişilere şantaj yaptığı iddiasının yer aldığı belgelere göre Epstein, kendisine yöneltilen soruları yanıtlamayı yüzlerce kez reddetti.