Son mahkeme belgeleri yayınlandı: "Epstein, Prens Andrew'la birlikte olmam için 15 bin dolar ödedi"

ABD'li pedofili milyarder Jeffrey Epstein davasında 943 sayfalık gizli belgeler yayınlandı. Tüm dünyayı sarsan küresel fuhuş ve pedofili ağında, Hollywood'un ünlü isimlerinin yanı sıra İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in oğlu Prens Andrew ile ABD eski başkanları Bill Clinton ve Donald Trump da vardı.
Cinsel taciz ve reşit olmayan kızları istismardan suçlu bulunan ve seks ticareti suçlaması nedeniyle yargılanmayı beklerken intihar eden tüm servetini Siyonist lobiyle kurduğu ağ üzerinden elde eden ve siyonist lobiyle kol kola pedofili ağı inşa eden sapık milyarder Jeffrey Epstein'la ilgili beşinci ve son mahkeme belgeleri yayınlandı. Dosyanın yayınlanan son bölümünde ise Epstein'in ifadeleri yer alıyor..
Ünlü kişilere şantaj yaptığı iddiasının yer aldığı belgelere göre Epstein, kendisine yöneltilen soruları yanıtlamayı yüzlerce kez reddetti.
"EPSTEİN, PRENS ANDREW'LA BİRLİKTE OLMAM İÇİN 15 BİN DOLAR ÖDEDİ"
Belgelerde yer alan 2016 yılındaki yeminli ifadesinde Epstein, Prens Andrew'a şantaj yapmaya çalışıp çalışmadığına yönelik sorular karşısında en az 500 kez susma hakkını kullandı. Davacı Virginia Giuffre, 2016 yılındaki ifadesinde İngiltere Prensi Andrew ile cinsel ilişki karşılığında kendisine 10 bin ile 15 bin ABD doları arasında ödeme yapıldığını söyledi. Prens Andrew, daha önce yaptığı bir açıklamada, Giuffre ile hiç tanışmadığını öne sürmüştü.
"ÇOK TANINAN BİR BAŞKANLA İLİŞKİYE GİRMEM İÇİN ZORLANDIM"
Giuffre, ayrıca bir medya kuruluşunun kendisine iki makale ve Prens Andrew ile çektirdiği bir fotoğraf için 160 bin dolar ödendiğini belirtti. İfadesinde hiçbir "başkan" ile cinsel ilişkiye girmediğini de belirten Giuffre, ancak çok tanınan bir başkanla ilişkiye girmek için "zorlandığını" öne sürdü.
Söz konusu başkanın ismini söylemeyi reddeden Giuffre, "Eğer şunu söylemem gerekirse, onun hakkında konuşulacak iyi bir insan olmadığını biliyorum, onun adını açıkça söylemeyeceğim." dedi.
EPSTEİN DAVA DOSYALARI
Epstein davasındaki belgelerin ilk 4 kısmı sırayla kamuoyunun erişimine açılmaya başlanmıştı.
Şu ana kadar açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.
Dosyalarda, Clinton ve Trump'ın isimlerinin yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.
Bill Clinton'ın genç kadınlardan hoşlandığı gündeme getirilen dosyalarda, Epstein'ın New Jersey'deki mekanlarına gitmeden önce Trump'la iletişime geçtiği öne sürülmüştü.
Dosyalardaki ifadelerden birinde, Epstein'e karşı ana davacı olan Virginia Giuffre'ye atıfla, Bill Clinton'ın Vanıty Fair dergisini "Epstein'ın fuhuş ağı oluşturduğuna yönelik bir yazının yayımlanmaması konusunda tehdit ettiği" iddiası yer almıştı.
Aynı dosyada davacı Giuffre, Clinton'ın Epstein'ın yürüttüğü fuhuş ağından detaylı olarak haberdar olduğunu ve bu isimle birçok kez seyahat ettiğini de öne sürmüştü.
Bill Clinton'ın temsilcileri de eski Başkan'ın, Epstein'ın suçları hakkında bilgi sahibi olmadığını savunmuştu.
Davanın yayımlanan üçüncü kısmında, Epstein'ın mesaj defterinden yaklaşık 50 sayfalık el yazısıyla yazılmış telefon mesajları ve davayla ilgili keşif ve diğer süreç aşamaları hakkında mahkeme kayıtları yer almıştı.
Kamuoyuna açıklanan dördüncü dosyalarda, Epstein'a ait adada genç kızların yanı sıra o dönemde adada olduğunu reddeden Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in de aralarında bulunduğu 2006'da çekilmiş birçok fotoğraf ortaya çıkmıştı.
Fotoğraflar, fuhuş ağının iç işleyişini ortaya koyan Epstein'ın mağdurlarından Sarah Ransome hakkındaki dosya aracılığıyla açıklanmıştı.
JEFFREY EPSTEİN OLAYI
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.
Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.