Eski MOSSAD ajanının Epstein itirafı yeniden gündeme geldi: İsrail’in istihbarat operasyonuydu

"İSRAİL İÇİN TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER"



Sunucu Afshin Rattansi'nin, "Ortaya attığınız en endişe verici iddia; tüm Epstein operasyonunun, siyasetçileri ve ünlüleri tuzağa düşürerek İsrail'in varlığı haline getirmek olduğu." sözlerine "Bu doğru" cevabını verdikten sonra, şunları söyledi: Dünyanın dört bir yanındaki çeşitli politikacıları tuzağa düşürmeyi amaçlayan bir istihbarat operasyonu haline geldi.

Eski MOSSAD ajanından Epstein itirafı: "İsrail'in istihbarat operasyonuydu" | Video