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Haberler Galeri Eski MOSSAD ajanının Epstein itirafı yeniden gündeme geldi: İsrail’in istihbarat operasyonuydu
Giriş Tarihi: 10.01.2024 14:49 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 15:35

Eski MOSSAD ajanının Epstein itirafı yeniden gündeme geldi: İsrail’in istihbarat operasyonuydu

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı sapık milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Öte yandan İsrail için geçmişte casusluk yapan Ari Ben Menashe, pedofili ve fuhuş ağı oluşturan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in İsrail için çalıştığını itiraf etmesi yeniden gündem oldu. Epstein olayı için "Dünyanın dört bir yanındaki ünlüleri ve politikacıları tuzağa düşürmeyi amaçlayan bir istihbarat operasyonuydu." diyen Menashe, tanınmış isimlerin İsrail'in emrinden çıkmaması için şantaj yapıldığını açıkça ifade etti.

Eski MOSSAD ajanının Epstein itirafı yeniden gündeme geldi: İsrail’in istihbarat operasyonuydu

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasında, her geçen gün farklı detaylar gün yüzüne çıkıyor

Eski MOSSAD ajanının Epstein itirafı yeniden gündeme geldi: İsrail’in istihbarat operasyonuydu

ADI KARIŞMAYAN ÜNLÜ YOK

Geçtiğimiz günlerde Epstein'in davasıyla bağlantılı yeni isimler ifşa olmuştu. Aralarında Michael Jackson, eski Norveç Başbakanı Thorbjørn Jagland, Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin, CIA Direktörü William Burns ve eski İsrail Başbakanı Ehud Barak gibi onlarca isim bulunuyor.

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Eski MOSSAD ajanının Epstein itirafı yeniden gündeme geldi: İsrail’in istihbarat operasyonuydu

ESKİ İSRAİL AJANINDAN İTİRAF

Tüm bu ifşaatlardan sonra, şimdi de MOSSAD için geçmişte ajanlık yapan Ari Ben Menashe, bir itirafta bulundu.

Eski MOSSAD ajanının Epstein itirafı yeniden gündeme geldi: İsrail’in istihbarat operasyonuydu

RT kanalında katıldığı programda, Epstein'in İsrail için çalıştığını söyledi.

Eski MOSSAD ajanının Epstein itirafı yeniden gündeme geldi: İsrail’in istihbarat operasyonuydu

"İSRAİL İÇİN TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER"

Sunucu Afshin Rattansi'nin, "Ortaya attığınız en endişe verici iddia; tüm Epstein operasyonunun, siyasetçileri ve ünlüleri tuzağa düşürerek İsrail'in varlığı haline getirmek olduğu." sözlerine "Bu doğru" cevabını verdikten sonra, şunları söyledi: Dünyanın dört bir yanındaki çeşitli politikacıları tuzağa düşürmeyi amaçlayan bir istihbarat operasyonu haline geldi.

Eski MOSSAD ajanından Epstein itirafı: "İsrail'in istihbarat operasyonuydu" | Video

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