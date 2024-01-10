Giriş Tarihi: 10.01.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
15:35
Eski MOSSAD ajanının Epstein itirafı yeniden gündeme geldi: İsrail’in istihbarat operasyonuydu
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı sapık milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Öte yandan İsrail için geçmişte casusluk yapan Ari Ben Menashe, pedofili ve fuhuş ağı oluşturan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in İsrail için çalıştığını itiraf etmesi yeniden gündem oldu. Epstein olayı için "Dünyanın dört bir yanındaki ünlüleri ve politikacıları tuzağa düşürmeyi amaçlayan bir istihbarat operasyonuydu." diyen Menashe, tanınmış isimlerin İsrail'in emrinden çıkmaması için şantaj yapıldığını açıkça ifade etti.