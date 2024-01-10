Eski MOSSAD ajanından Epstein itirafı: "İsrail’in istihbarat operasyonuydu" | Video
İsrail için geçmişte casusluk yapan Ari Ben Menashe, pedofili ve fuhuş ağı oluşturan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in İsrail için çalıştığını itiraf etti. Epstein olayı için "Dünyanın dört bir yanındaki ünlüleri ve politikacıları tuzağa düşürmeyi amaçlayan bir istihbarat operasyonuydu." diyen Menashe, tanınmış isimlerin İsrail'in emrinden çıkmaması için şantaj yapıldığını açıkça ifade etti. Menashe ayrıca Daily Mirror'ın sahibi Robert Maxwell'in de İsrail için çalıştığını belirtip, kızı Ghislaine Maxwell'i de Jeffrey Epstein ile tanıştırdığını açıkladı.
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