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Haberler Fotohaber Jeffrey Epstein'in kardeşi ağabeyinin ölümüyle ilgili konuştu! ABD'li bakana şok suçlama: Kimin için gizliyor?
Giriş Tarihi: 10.01.2024 20:03 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 20:03

Jeffrey Epstein'in kardeşi ağabeyinin ölümüyle ilgili konuştu! ABD'li bakana şok suçlama: Kimin için gizliyor?

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in kardeşi Mark Epstein, eski ABD Adalet Bakanı Bill Barr'ı, kardeşinin ölümünün üstünü örtmekle suçladı. Mark Epstein, "Bill Barr'a sormanız gerekir. Eğer bunu gizliyorsa, ki öyle görünüyor, kimin için gizliyordu? Bill Barr kimi koruyordu?" diye konuştu.

Jeffrey Epstein’in kardeşi ağabeyinin ölümüyle ilgili konuştu! ABD’li bakana şok suçlama: Kimin için gizliyor?

Jeffrey Epstein'in kardeşi Mark Esptein, NewsNation adlı kablolu TV'de katıldığı bir programda, kardeşinin ölümünü "görünür bir intihar" olarak açıklayan eski ABD Başkanı Donald Trump döneminin Adalet Bakanı Barr'ı eleştirdi.

Jeffrey Epstein’in kardeşi ağabeyinin ölümüyle ilgili konuştu! ABD’li bakana şok suçlama: Kimin için gizliyor?

"SORUŞTURMA GERKELİ ŞEKİLDE YAPILMADI"

Kardeşinin birçok hata yaptığını ancak intihar etmemek için de "birçok sebebi" olduğunu savunan Mark Epstein, onun ölümüyle ilgili soruşturmanın gerekli şekilde yapılmadığını savundu.

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Jeffrey Epstein’in kardeşi ağabeyinin ölümüyle ilgili konuştu! ABD’li bakana şok suçlama: Kimin için gizliyor?

"KİRLİ BİLGİLERİ ORTAYA ÇIKARDI"

Mark Epstein, kardeşinin, eski Başkan Trump ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton hakkında bazı "kirli bilgileri" ortaya çıkardığını ancak bunların detaylarını kendisine söylemediğini öne sürdü.

Jeffrey Epstein’in kardeşi ağabeyinin ölümüyle ilgili konuştu! ABD’li bakana şok suçlama: Kimin için gizliyor?

"EPSTEİN'IN ÖLÜMÜNÜ KİMİN İÇİN GİZLİYORDU"

Kardeşinin günlük hayatına dahil olmadığını, bu nedenle onun neleri bildiğini bilmediğini söyleyen Mark Epstein, "Bill Barr'a sormanız gerekir. Eğer bunu (Epstein'ın ölümünü) gizliyorsa, ki öyle görünüyor, kimin için gizliyordu? Bill Barr kimi koruyordu?" diye konuştu.

Jeffrey Epstein’in kardeşi ağabeyinin ölümüyle ilgili konuştu! ABD’li bakana şok suçlama: Kimin için gizliyor?

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

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