Jeffrey Epstein’in kardeşi ağabeyinin ölümüyle ilgili konuştu! ABD’li bakana şok suçlama: Kimin için gizliyor?

"EPSTEİN'IN ÖLÜMÜNÜ KİMİN İÇİN GİZLİYORDU"

Kardeşinin günlük hayatına dahil olmadığını, bu nedenle onun neleri bildiğini bilmediğini söyleyen Mark Epstein, "Bill Barr'a sormanız gerekir. Eğer bunu (Epstein'ın ölümünü) gizliyorsa, ki öyle görünüyor, kimin için gizliyordu? Bill Barr kimi koruyordu?" diye konuştu.