Giriş Tarihi: 10.01.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
20:03
Jeffrey Epstein'in kardeşi ağabeyinin ölümüyle ilgili konuştu! ABD'li bakana şok suçlama: Kimin için gizliyor?
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in kardeşi Mark Epstein, eski ABD Adalet Bakanı Bill Barr'ı, kardeşinin ölümünün üstünü örtmekle suçladı. Mark Epstein, "Bill Barr'a sormanız gerekir. Eğer bunu gizliyorsa, ki öyle görünüyor, kimin için gizliyordu? Bill Barr kimi koruyordu?" diye konuştu.