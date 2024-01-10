Giriş Tarihi: 10.01.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
12:29
1999 depremi ile ilgili kan donduran iddia! Jeffrey Epstein’ın fuhuş ağı Türkiye’ye de uzanmış: Kaybolan çocuklara neler oldu?
Dünya, ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında açıklanan belgelerle sarsılıyor. Kurduğu fuhuş, cinsel istismar, insan kaçakçılığı ve pedofili ağına yıllar boyu dahil olan isimler, açıklanan belgelerle ifşa oluyor. Gizlilik kararının kalkması sonrası kamuoyuna açıklanan belgelerde Prens Andrew, Bill Clinton, Donald Trump gibi isimler yer alırken tüm servetini Siyonist lobiyle kurduğu ağ üzerinden elde eden Epstein'ın eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'la olan yakın bağı da ifşa olmuştu. Siyonist lobiyle kol kola pedofili ve organ ticareti ağı inşa eden Epstein davasında Türkiye'ye ilişkin kan donduran bir itiraf geldi. Epstein'ın en yakın isimlerinden biri, kaçırılan Türk çocuklarının Epstein'ın cinsel istismar köleleri yapıldığını söyledi. Söz konusu çocukların ise 1999 Yalova depremi sonrası kaybolan çocuklar olduğu ileri sürüldü.