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Haberler Galeri Gigi Hadid kan donduran sistemi paylaştı: İsrailli profesörden korkunç itiraf! İsrail ölü Filistinlilerin organlarını çalıyor!
Giriş Tarihi: 28.11.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 11:35

Gigi Hadid kan donduran sistemi paylaştı: İsrailli profesörden korkunç itiraf! İsrail ölü Filistinlilerin organlarını çalıyor!

Uzun yıllardır konuşulan, İsrailli yetkililerin yıllar önce kabul ettiği İsrail'in Filistinlilerden organ ve deri çaldığı iddiaları bir kez daha dünyanın gündemine oturdu. Filistin asıllı ünlü model Gigi Hadid yıllar önce İsrailli profesörün kan donduran itirafını yeniden paylaştı. Videoda İsrail'in Filistinli tutukluların ölü bedenlerini organ bankası için kullandığı anlatılırken İnsan Hakları Örgütü rakamlarla korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Gazze ve Batı Şeria'da yaşanan soykırımın organ ticaretiyle olan bağlantılarına ilişkin raporlar kan dondurdu.

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Gigi Hadid kan donduran sistemi paylaştı: İsrailli profesörden korkunç itiraf! İsrail ölü Filistinlilerin organlarını çalıyor!

İsrail'in Gazze soykırımında, uzun yıllardır konuşulan organ ticareti iddiaları, bu kez raporlarla gündeme geldi. Filistin asıllı ünlü model Gigi Hadid, yıllar önce İsrailli bir kanal tarafından yapılan bir belgeseli hesabından paylaştı.

Gigi Hadid kan donduran sistemi paylaştı: İsrailli profesörden korkunç itiraf! İsrail ölü Filistinlilerin organlarını çalıyor!

İsrail hükümetinin 80'li yıllardan bu yana işlettiği organ ticaretinde Filistinlileri kullandığına, devam eden Gazze soykırımında da benzer teknik kullanıldığını yeniden gündeme getiren video İsrail kanadında büyük telaş yarattı. Söz konusu belgeselin ortaya çıkmasının ardından İnsan Hakları Örgütlerinden gelen raporlar da ortaya çıktı.

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Gigi Hadid kan donduran sistemi paylaştı: İsrailli profesörden korkunç itiraf! İsrail ölü Filistinlilerin organlarını çalıyor!

İSRAİLLİ PROFESÖRÜN İTİRAFI YENİDEN GÜNDEMDE

Söz konusu video, 2015 yılında İsrail Kanal 2'de yayınlanan bir belgeselin parçasıydı. Kudüs İbrani Üniversitesi'nde anatomist ve sosyoloji profesörü olan Meira Weiss,bir araştırma raporunun parçasını belgesele anlattı. İsrail Adli Tıp Enstitüsü'nün İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Filistinli mahkumların organlarını aldığını söyleyen İsrailli profesör, "Askerlerin cesetlerine dokunmuyoruz, başkalarından alıyorduk. İlk olarak Filistinlilerin, ardından göçmenlerin ve yabancı işçilerin organlarını alıyorlardı." ifadelerini kullandı.

İsrail güçleri, katlettikleri Filistinlilerin organlarını çalıyor | Video

Gigi Hadid kan donduran sistemi paylaştı: İsrailli profesörden korkunç itiraf! İsrail ölü Filistinlilerin organlarını çalıyor!

İSRAİL DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ DERİ BANKASINA SAHİP!

Belgeselde Weiss'in hemen ardından İsrail Deri Bankası'nın yetkililerinden Maika Chouat konuştuğu görülüyor. Chouat, "Bu deri bankası dünyadaki diğer bankalarla karşılaştırıldığında büyük mü?" sorusuna " İsrail dünyadaki en büyük deri bankasına sahip" cevabını veriyor. "İsrail'in nüfusu dikkate alındığında organ bağışı oranı nedir?" sorusuna Chouat gülerek "Cevap veremiyorum, oran çok düşük." Yanıtını veriyor.

Gigi Hadid kan donduran sistemi paylaştı: İsrailli profesörden korkunç itiraf! İsrail ölü Filistinlilerin organlarını çalıyor!

İsrail'in hem organ hem de deri bağışı konusunda oldukça düşük bir bağış oranına sahip olmasına rağmen dünyanın en büyük deri bankasına nasıl sahip olduğu ise, kan donduran iddiaları yeniden gündeme getirdi.

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