Giriş Tarihi: 28.11.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 11:35

Gigi Hadid kan donduran sistemi paylaştı: İsrailli profesörden korkunç itiraf! İsrail ölü Filistinlilerin organlarını çalıyor!

Uzun yıllardır konuşulan, İsrailli yetkililerin yıllar önce kabul ettiği İsrail'in Filistinlilerden organ ve deri çaldığı iddiaları bir kez daha dünyanın gündemine oturdu. Filistin asıllı ünlü model Gigi Hadid yıllar önce İsrailli profesörün kan donduran itirafını yeniden paylaştı. Videoda İsrail'in Filistinli tutukluların ölü bedenlerini organ bankası için kullandığı anlatılırken İnsan Hakları Örgütü rakamlarla korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Gazze ve Batı Şeria'da yaşanan soykırımın organ ticaretiyle olan bağlantılarına ilişkin raporlar kan dondurdu.