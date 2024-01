Haberlerde ünlü sapık milyarder Jeffrey Epstein'in örgütünün, 1999 depreminde sahipsiz kalan Türk çocuklarını kaçırıp, fuhuş yaptırdığı iddiasını izlerken eşim şöyle dedi: "Allah'ın sabrına şaşırıyorum, hâlâ kıyameti getirmediği için..." Öyle haklıydı ki...

Jeffrey Epstein'in iğrenç skandalı 2019'da patlamıştı. Daha sonra da cezaevinde intihar ettiği açıklandı. Ama buna kimse inanmadı. Belli ki Epstein'in pedofili partilerine ev sahipliği yapan adasına giden ve aralarında devlet başkanları, oyuncular, şarkıcılar ve diplomatların yer aldığı 'portföy', Epstein'in sonunu getirmişti. Çünkü elinde bu kişilerin (Ehud Barak, Kevin Spacey, Michael Jackson, Prens Andrew, Bill Clinton ve Barack Obama) çocuklarla çekilmiş iğrenç görüntüleri olduğu iddia ediliyordu.







Skandalın patlak verdiği günlerde bu olayla ilgili köşemde çokça yazı kaleme aldım. Ama ortaya serilen son pislik, canımı çok daha fazla acıttı. Deprem travması yaşayan yavrularımızı alıp, onları süsleyip püsleyerek dünyanın ünlülerine peşkeş çekmek nedir yahu?

Şimdi depremlerde ulaşılamayan çocukların acılı ailelerinin yerine kendinizi koyar mısınız lütfen? Buna etten kemikten bir insan nasıl dayanır? Bu, acının kaçıncı katmeridir?

Yoksa 'kıyamet' dediğimiz şey çoktan başladı da bizim mi haberimiz yok?..



TikTok'tan ölüm çelmesi

Kapansın kardeşim, kapan- sın!.. TikTok konusunda işte bu kadar netim. Her geçen gün de bu fikrimi destekleyen olaylarla karşılaşıyorum.

Son olarak TikTok'ta yayılan 'ölüm çelmesi' adındaki moda (!) sonunda genç bir sporcunun hayallerinin katili oldu. Bu eşek şakası, basketbolda büyük gelecek vadeden Nilsu'nun omurgasının kırılmasına ve spor hayatının riske girmesine sebep oldu.

Şimdi Allah için söyleyin, bana bu TikTok saçmalığının tek bir faydasını gösterebilir misiniz? Ama ben size bu rezil mecranın yüzlerce zararını yazabilirim. Her şeyden önce çocuklarımızı, gençlerimizi esir aldılar. Telefon ve tabletler ellerinden düşmüyor. Onların 'yaşama hakkını' ellerinden aldılar. Alışkanlıklarını olumsuz yönde değiştirdiler. Onlara büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi duymayı unutturdular.

Fenomen olmak uğruna her türlü ahlaki değeri ayaklar altına almanın mubah olduğuna ikna ettiler. Saçmalık, tuhaflık, garabet, iğrençlik, sapıklık yaparak paraya ve şöhrete kısa zamanda ulaşabileceklerine inandırdılar çocuklarımızı. Görüyorsunuz, artık sadece ruhsal değil, fiziksel olarak da onlara zarar vermeye başladılar. Buradan bas bas bağırıyorum: TikTok ülkeyi içeriden patlatmak için en tehlikeli silahtır. Bir an önce kötü niyetlilerin elinden alınmalıdır.



Titanic'in final sahnesi değişecek mi?

National Geographic kanalında yayınlanacağı günü dört gözle beklediğim bir belgesel var. Titanic: James Cameron'la 25 Yıl Sonra...

Titanic filminin yönetmeni James Cameron, 25 yıl sonra tekrar monitörün başına geçmiş. Ama bu kez kendi çektiği filmin "sağlamasını" yapmak için. Malum, filmin finali çok tartışılmıştı. Acaba Jack'in, sevdiği kadın Rose kurtulsun diye onun üzerinde bulunduğu tahta parçasına çıkmayıp, ölümü seçmesine gerek var mıydı? O tahta platform ikisini de su üstünde tutamaz mıydı? Jack hipotermiye biraz daha direnemez miydi?

İşte Cameron da büyük paralar harcanarak yeniden oluşturulan bir laboratuvar ortamında bu soruların cevaplarını arayacak. Bakalım Cameron'u ve ekran başındakileri bu kez nasıl bir final bekliyor. (Belgeselin yayın tarihi açıklanır açıklanmaz burada paylaşacağım.)



Gaf'let kürsüsü

İstanbul'un lüks semtlerinde sosyeteye uyuşturucu temin eden U.G. isimli şahıs, avukat çıkmasın mı? Tuz koktu, tuz!..



Zap'tiye

Tıp profesörleri rahim aşısı için bölündü. Deprem uzmanları Marmara Depremi için bölündü. Meteoroloji uzmanları diploma konusunda bölündü. Bilim dünyamız tek hücreliler gibi bölünerek çoğalıyor.



Ne demiş?

Tansu Sarı kardeşim not etmiş: "Benim güzel hatalarım var." (TV8'deki O Ses Türkiye programında Sarp Apak'ın eşi Bengi'nin sözleri)