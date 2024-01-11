Giriş Tarihi: 11.01.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
16:49
Jeffrey Epstein dosyasında bir ifşa daha: Kan donduran ‘siparişin’ altından yine Siyonistler çıktı! Küçük çocuklar için iğrenç pazarlık
ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin açıklanan dosyalar, siyonist lobinin iğrenç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kamuya açılan dosyalarda yer alan pedofili listelerinde, siyasetçiler, ünlü iş insanları ve Hollywood yıldızlarının adları birer birer açıklandı. Belgelerde Prens Andrew, Bill Clinton, Donald Trump gibi isimler yer alırken tüm servetini Siyonist lobiyle kurduğu ağ üzerinden elde eden Epstein'ın eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'la olan yakın bağı da ifşa olmuştu. Son olarak Epstein'a küçük çocukları elde etmesinde yardım eden uluslararası moda ajansı sahibi Jean-Luc Brunel'in İsrail ordusuna ilişkin fotoğrafı gündeme oturdu.