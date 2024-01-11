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Giriş Tarihi: 11.01.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 16:49

Jeffrey Epstein dosyasında bir ifşa daha: Kan donduran ‘siparişin’ altından yine Siyonistler çıktı! Küçük çocuklar için iğrenç pazarlık

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin açıklanan dosyalar, siyonist lobinin iğrenç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kamuya açılan dosyalarda yer alan pedofili listelerinde, siyasetçiler, ünlü iş insanları ve Hollywood yıldızlarının adları birer birer açıklandı. Belgelerde Prens Andrew, Bill Clinton, Donald Trump gibi isimler yer alırken tüm servetini Siyonist lobiyle kurduğu ağ üzerinden elde eden Epstein'ın eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'la olan yakın bağı da ifşa olmuştu. Son olarak Epstein'a küçük çocukları elde etmesinde yardım eden uluslararası moda ajansı sahibi Jean-Luc Brunel'in İsrail ordusuna ilişkin fotoğrafı gündeme oturdu.

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Jeffrey Epstein dosyasında bir ifşa daha: Kan donduran ‘siparişin’ altından yine Siyonistler çıktı! Küçük çocuklar için iğrenç pazarlık

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında kan donduran gerçekler açığa çıkıyor. Kurduğu fuhuş, cinsel istismar, insan kaçakçılığı ve pedofili ağına uzun yıllar boyunca ABD başkanlarından şarkıcılara, oyunculardan, siyasetçilere kadar sayısız ismi dahil eden Epstein, 2019 yılında New York'ta tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmişti.

Jeffrey Epstein dosyasında bir ifşa daha: Kan donduran ‘siparişin’ altından yine Siyonistler çıktı! Küçük çocuklar için iğrenç pazarlık

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein davasına dahil olan isimlerse, gizlilik kararının kalkmasının ardından birer birer ifşa oldu.

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Jeffrey Epstein dosyasında bir ifşa daha: Kan donduran ‘siparişin’ altından yine Siyonistler çıktı! Küçük çocuklar için iğrenç pazarlık

SAYISIZ İSİM İFŞA OLDU

Şu ana kadar açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Jeffrey Epstein dosyasında bir ifşa daha: Kan donduran ‘siparişin’ altından yine Siyonistler çıktı! Küçük çocuklar için iğrenç pazarlık

Açıklanan dosyalarda, Bill Clinton'ın genç kadınlardan hoşlandığı gündeme gelmiş, ayrıca Epstein'ın New Jersey'deki mekanlarına gitmeden önce Trump'la iletişime geçtiği öne sürülmüştü.

Jeffrey Epstein dosyasında bir ifşa daha: Kan donduran ‘siparişin’ altından yine Siyonistler çıktı! Küçük çocuklar için iğrenç pazarlık

Dosyalardaki ifadelerden birinde, Epstein'e karşı ana davacı olan Virginia Giuffre'ye atıfla, Bill Clinton'ın Vanıty Fair dergisini "Epstein'ın fuhuş ağı oluşturduğuna yönelik bir yazının yayımlanmaması konusunda tehdit ettiği" iddiası yer almıştı.

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