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Haberler Galeri ABD’de sinagogda gizli tünel skandalı! Korkunç detaylar: Fuhuş, pedofili, organ kaçakçılığı...
Giriş Tarihi: 09.01.2024 21:38 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 22:06

ABD’de sinagogda gizli tünel skandalı! Korkunç detaylar: Fuhuş, pedofili, organ kaçakçılığı...

ABD'nin New York eyaletinde Yahudilerin yoğun olarak kullandığı "Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagogda gizli tüneller tespit edildi. Gizli tünellerde bulunan yatakların üzerinde kan izlerine rastlandı. Ayrıca tünellerin birinde bebek puseti de bulundu. Tüm dünyada gündem olan olayla ilgili ortaya atılan iddialar ise korkunç. Öte yandan yabancı basında daha önce de 'Kız çocuklarının kaçırılıp sinagoglarda tecavüz uğradığı organ kaçakçılığı yapıldığı' yönünde haberler yer almıştı. Ayrıca kendisi de bir Yahudi olan ve cezaevinde ölen pedofili şebekesinin lideri Jeffrey Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasının ardından böyle bir olayın ortaya çıkması da dikkat çekti.

ABD’de sinagogda gizli tünel skandalı! Korkunç detaylar: Fuhuş, pedofili, organ kaçakçılığı...

New York'ta Brooklyn Crown Heights 770 Eastern Parkway'de bulunan ve Yahudilerin yoğun olarak kullandığı "Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagog, polis baskınına uğradı.

ABD’de sinagogda gizli tünel skandalı! Korkunç detaylar: Fuhuş, pedofili, organ kaçakçılığı...

Baskında, sinagogun altında kazılmış gizli tüneller tespit edildi. Bu sırada, aralarında sinagogda eğitim gören öğrencilerin de bulunduğu, polise mukavemet gösteren ve tünellerden kaçmaya çalışan kişiler gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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ABD’de sinagogda gizli tünel skandalı! Korkunç detaylar: Fuhuş, pedofili, organ kaçakçılığı...

TÜNELLERİN KAZILMASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde, 6 ay öncesine kadar tünellerin kazılmasıyla ilgili çalışmaların olduğu öne sürüldü.

ABD’de sinagogda gizli tünel skandalı! Korkunç detaylar: Fuhuş, pedofili, organ kaçakçılığı...

KAN LEKELİ YATAKLAR, BEBEK PUSETİ…

Gizli tünellerde bulunanlar ise kan dondurdu. İçerideki yatakların üzerinde kan lekeleri görülürken, bazı tünellerde ise bebek puseti bulundu.

Sosyal medya hesaplarında, tünellerin pandemi döneminde gizlice ibadet edebilmek amacıyla veya kadınların gizlice içeri girebilmesi için kazıldığı öne sürüldü.

New York'ta bir sinagogun altında kaçak tüneller yapıldığı ortaya çıktı | Video

ABD’de sinagogda gizli tünel skandalı! Korkunç detaylar: Fuhuş, pedofili, organ kaçakçılığı...

YATAKTAKİ KAN İZLERİ İÇİN KORKUNÇ İDDİA

Tünelde bulunan yataktaki kan izleri hakkında ise korkunç iddialar var. Bu kan izlerinin tecavüze uğrayan kızlara ait olduğu iddia edildi.

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