Giriş Tarihi: 09.01.2024 21:38
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
22:06
ABD’de sinagogda gizli tünel skandalı! Korkunç detaylar: Fuhuş, pedofili, organ kaçakçılığı...
ABD'nin New York eyaletinde Yahudilerin yoğun olarak kullandığı "Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagogda gizli tüneller tespit edildi. Gizli tünellerde bulunan yatakların üzerinde kan izlerine rastlandı. Ayrıca tünellerin birinde bebek puseti de bulundu. Tüm dünyada gündem olan olayla ilgili ortaya atılan iddialar ise korkunç. Öte yandan yabancı basında daha önce de 'Kız çocuklarının kaçırılıp sinagoglarda tecavüz uğradığı organ kaçakçılığı yapıldığı' yönünde haberler yer almıştı. Ayrıca kendisi de bir Yahudi olan ve cezaevinde ölen pedofili şebekesinin lideri Jeffrey Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasının ardından böyle bir olayın ortaya çıkması da dikkat çekti.