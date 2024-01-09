ABD’de sinagogda gizli tünel skandalı! Korkunç detaylar: Fuhuş, pedofili, organ kaçakçılığı...

TÜNELLERİN KAZILMASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde, 6 ay öncesine kadar tünellerin kazılmasıyla ilgili çalışmaların olduğu öne sürüldü.