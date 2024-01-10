New York’ta sinagogda gizli tünel! Yahudilerle polis birbirine girdi | Video
ABD'nin New York kentinde bir sinagogun altından gizli tünel çıktı. Yasa dışı bir şekilde kazılan tüneli kapatmaya gelen işçiler ve polis ekiplerine Yahudiler tepki gösterdi. Çıkan olaylarda 10 kişi gözaltına alındı.
Geçtiğimiz ay keşfedilen tünellerin niçin kazıldığı henüz bilinmiyor.
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