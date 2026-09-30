"38 milyon TL’lik usulsüzlük kapatılmak istendi": Abbas, İBB yönetimindeki karanlık ağı ifşa etti!

SEÇİM ÖNCESİ ŞİRKET BAŞINA 10 MİLYONLUK REKLAM BÜTÇESİ VE RAMAZAN KARTI BASKISI

Savcının soruları üzerine İBB iştirakleri üzerinden yürütülen reklam ve yardım kartı operasyonlarını da anlatan Abbas, 2024 yerel seçimleri öncesinde Ertan Yıldız başkanlığında toplanan iştirak genel müdürlerine, her bir şirketin mali durumuna göre 5 ila 10 milyon TL tutarında reklam bütçesi ayırması ve bu bütçelerin reklam şirketlerine aktarılması yönünde talimat verildiğini söyledi. Abbas ayrıca dini bayramlar öncesinde grup başkanlarının talimatıyla alt yüklenici firmalardan Ramazan yardım kartları toplandığını ve bu kartların grup başkanlarına teslim edildiğini beyan etti.

KAĞIT ÜSTÜNDE DEPARTMAN, ARKA PLANINDA 'ONGUN'

Kültür A.Ş. organizasyon şemasında genel müdüre bağlı görünen Plan ve Organizasyon Departmanı'nın tamamen kağıt üzerinde kaldığını, fiilen Murat Ongun'un başında olduğu Sütlüce'deki İletişim Koordinatörlüğü tarafından yönetildiğini ve kendisinin bu birim üzerinde hiçbir idari tasarrufunun olmadığını kaydetti. Abbas, "Organizasyon şemasına baktığınızda Kültür AŞ'ye bağlı. Başında da Barış Kılıç var ama Barış Kılıç tamamen Sütlüce'deki iletişim koordinatörlüğünde çalışan ve orada yöneticilik yapan birisi. Sanki Kültür AŞ'de resmi yani resmi değil de organik yönetsel olarak Kültür AŞ'de çalışıyormuş gibi böyle bir şey kesinlikle yok. Bizim dört buçuk sene boyunca her hafta müdürler ve şeflerle toplantımız olur, bir de içerik toplantısı olur. Buraya hastalık veya seyahat dışında, izin dışındaki istisnasız herkes, yani onların dışındaki herkes müdürler yöneticiler katılırlar. Bu dört buçuk sene boyunca Barış Kılıç hiçbir zaman bizim toplantımızda bulunmamıştı" şeklinde konuştu.

"18 AYDIR EV HAPSİNDEYİM, BERAATİMİ İSTİYORUM"

Savunmasının sonunda hakkındaki 21 ayrı eylem suçlamasını reddeden, komisyonlarda yer almadığını ve önüne gelen evraklara idari işleyiş gereği imza attığını ileri süren Abbas; "18 aydır ev hapsindeyim. 28 yıldır Beşiktaş'ta kirada oturuyorum, hiçbir taşınmazım yok. Geçimimi sağlayabilmek için çalışmak zorundayım" diyerek beraatini ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.