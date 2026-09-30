"38 milyon TL’lik usulsüzlük kapatılmak istendi": Abbas, İBB yönetimindeki karanlık ağı ifşa etti!
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Davası'nın 2. celsesinin 26. gününde hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık eski Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, İBB yönetimindeki karanlık ilişki ağını ve usulsüzlükleri tek tek ifşa etti. Çapraz sorguda çarpıcı detaylar veren Abbas, operasyon öncesi yapılan gizli "ağız birliği" toplantısından gayriresmi para taleplerinin yer aldığı milyonluk seçim fonu skandallarına kadar her şeyi anlattı. Öte yandan Abbas, Dijital Deneyim Müzesi (DDM) bütçesinde tespit edilen 38 milyon TL'lik fahiş farkın üzerinin kapatılmak istendiğini belirtti.
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Davası'nın 2. celsesinin 26. gününde eski Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas çarpıcı ifadelere yer verdi. Soruşturma kapsamında 19 Mart'ta düzenlenen operasyondan hemen önce, 9 Mart tarihinde Kültür A.Ş.'de bir avukat koordinasyonunda olağanüstü ve kapalı bir toplantı yapıldığını söyleyen Murat Abbas, duruşmada şu ifadeleri kullandı:
Murat Abbas
"8 Mart'ta yurt dışındaydım. Grup yöneticimiz Banu Saraçlar beni arayarak 'Burada bir hareketlilik var, yarın toplanıyoruz' dedi. 9 Mart'ta Kültür A.Ş.'ye gittim. Toplantıda belediyeye yönelik bir operasyon olabileceği, herkesin 'ağız birliği' yapması gerektiği söylendi. Murat Ongun, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız sorulduğunda hepsinin sadece danışman veya meclis üyesi olduğunu, başka bilgiye sahip olunmadığını söylememiz istendi. İBB tarafından belirlenen avukatlara vekalet vermemiz istendi ve tek bir avukat grubu üzerinden ortak savunma yapılması baskısı uygulandı. Bu toplantıda isimlerini verdikleri avukatlara vekalet çıkarmamızı söylediler. Ben de bana ismi verilen avukata vekaletnameyi çıkardım. Emniyet aşamasında verdiğim ifadede ve adliyedeki sorgumda bu avukat görev aldı. Dosya kapsamında bulunan belediye çalışanları olan diğer şüphelilerin avukatları bu toplantıda belirlendi.
Bu soruşturma dosyası ortaya çıktıktan sonra 9 Mart'ta bahsettiğim toplantının akşamında olayın da ciddiyetini anladığımdan genel müdür yardımcım olan Doğan Hamit Doğruer'e bildiklerini anlatmasını istediğimde bu bahsi geçen usulsüz ihaleler iş alımlarını bizzat Murat Ongun'un yönettiğini kendisinin ve Kaan Sürmegöz'ün ve ihalelerin Murat Ongun'un talimatlarına göre organize ettiğini, ihaleleri kimin kazanacağını ve kimin yan teklif vereceğinin önceden belirlenerek ihale hazırlığı yapıldığını yine dosyada yer alan usulsüz ecrimisil tahsillerinin ve reklam izninin verilmesi için açıktan istenen paralara ilişkin imzalanan muvazaalı sözleşmeler, grafik tasarım bedeli, drone konulu vesaire hususunda tevdi raporunda yer alan hususların doğru olduğunu, yasa dışı usulle aykırı iş ve işlemlerin yapıldığını bana bizzat kendisi anlattı."