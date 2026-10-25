Rüşveti aklama çarkı holdinglere uzandı

İki Alman işadamının 32 milyon euroluk yalı satışı, 100 milyon euroluk bloke havale, 1.5 milyon euroluk şüpheli tekne devri sonrasında dolandırıldıkları iddiasıyla Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik başlayan soruşturma, dosyaya giren gizli tanık "A3M2LK48"in tarihi ifşalarıyla dev bir rüşvet ve aklama sarmalına dönüştü.

Sarıgül ve ailesinin Şişli Belediye Başkanlığı dönemindeki imar rantlarından elde ettiği milyar dolarlık kayıtdışı parayı Altınbaş Holding, Belek'teki Titanic Hotel ortaklığı, yurtdışındaki AVM ve gayrimenkuller üzerinden sisteme soktuğu iddia edilirken, emniyetin düzenlediği son dalga operasyonuyla çark tamamen çöktü.

Son dalgada gözaltına alınan 12 isim arasında 600 milyon euroluk rüşvetin kasası olduğu iddia edilen Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, Titanic Hotels Başkan Yardımcısı Temel Aygün ve dönemin belediye bürokratlarının da bulunduğu 12 kilit isim gözaltına alındı.

O isimler arasında Şişli Belediyesi dönemindeki imar ve ruhsat çarkının karakutuları olarak gösterilen eski Özel Kalem Müdürü Hulki Şavkın ile eski Kültür Müdürü Kenan Malkoç, mimar ve şehir plancısı Erhan Naci İşözen, işadamı Eyüp Ensar Saral, Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu ile işadamları Oktay Özkan, Eyüp Birgün, müteahhit Selami Cengiz, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Diğer taraftan Sarıgül'ün özel koruması Ömer Demir'in soruşturmada "etkin pişmanlık" talebinde bulunduğu öğrenildi.

TUTUKLU SAYISI 19'A YÜKSELDİ

Mustafa Sarıgül'ün kamu gücünü kullanarak 1 milyar euroluk fon vaadinde bulunduğu, mağdur Alman işadamlarının ellerindeki ses kayıtlarını gazeteci Murat Ağırel'e vermesinin ardından tehdit edildikleri savcılık dosyasına girmiş; aralarında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve Murat Ağırel'in de bulunduğu 16 şüpheli daha önce tutuklanmıştı. Son olarak basına sızan görüntüler için Ulusal Kriminal Büro'dan 200 bin dolar karşılığında "montaj raporu" aldırılmaya çalışılmasına ilişkin operasyonda adliyeye sevk edilen Emir Sarıgül'ün karakutusu Cihan Tunç, eski Özel Kalem Müdürü Çağlar Sezgin ve döviz bürosu bağlantılı Ümit İlker Avcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa Sarıgül'ün özel koruması Ömer Demir ile Atakan Eren hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Son tutuklamalarla birlikte dev kara para soruşturmasındaki toplam tutuklu sayısı 19'a yükseldi.

600 MİLYON EURO'NUN KASASI

Operasyonun en çarpıcı yönü ise yakalanan 12 ismin doğrudan gizli tanık "A3M2LK48"in savcılık ifadesinde deşifre ettiği rüşvet ve aklama mekanizmasıyla kesişmesi oldu. Gizli tanığın ifadesinde; Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde Kanyon, MetroCity ve Maya Center gibi dev projelerin imar rantından elde ettiği milyar dolarlık rüşvet paralarını legalleştirmek için Altınbaş ailesini kullandığını, 2008'deki evlilikle sisteme sokulan paraların 2019'daki boşanma sürecinde Süzer Plaza'da kurulan hakem heyeti kararıyla 600 milyon euro olarak Sarıgül'e geri aktarıldığını iddia etmişti. Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş da gözaltına alınan ilk isimler arasında yer aldı.