Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kadın Haberleri > Çocuğunuz toprakla oynuyorsa dikkat!

Çocuğunuz la oynuyorsa dikkat!

’deki Kraliyet Bahçıvanlık Derneği'nin yaptığı bir araştırmada bahçe işleriyle uğraşan ve meyve, sebze yetiştiren ların daha başarılı aynı zamanda oldukları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 27.1.2018 11:56 Güncelleme Tarihi: 27.1.2018 12:36
Çocuğunuz toprakla oynuyorsa dikkat!

Yapılan bu araştırmaya göre, okul bahçesinde meyve, sebze yetiştiren ların okul başarıları artıyor. Okuma yazma, matematik ve sosyal beceriler konusunda bahçecilik yapan çocuklar, yapmayanlara oranla daha başarılı oluyorlar.

Araştırma için 1,300 öğretmenle beraber çalışıldı. Araştırmanın sonuçları gayet net: Bahçecilik yapan çocukların kelime hazneleri daha geniş, gıda üretimi ile ilgili daha bilgililer, matematik yetenekleri daha güçlü ve kendine güvenleri daha gelişmiş halde bulundu.

Uzmanlara göre bu durumun en önemli nedeni, çocukların la temas halinde olması. Toprak vücuttaki tüm negatif enerjileri alarak, çocukların ve yetişkinlerin daha sağlıklı ve akılcı olmasına neden oluyor.

Bu duruma ek olarak, yetiştirdikleri çiçek, meyve veya sebze olsun, büyüdüğünü ve filiz verdiğini görmek onları daha üretken daha kendine özgüvenli hale getiriyor.

ÇOCUĞUM NEDEN KONUŞMUYOR?
Geceleri çocuğunuzun alt ıslatmasının nedeni siz olabilirsiniz!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuğunuz toprakla oynuyorsa dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN