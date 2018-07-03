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Çocuğa “hayır” demeyi öğretin!

Çocuğunun cinsel istismarla karşılaşması her anne babanın en büyük korkusu. lar tam olarak dile getiremese de, istismarın etkilerini bir ömür boyu taşıyabiliyorlar. Psikolog Seren Öztoprak, yaş kaç olursa olsun cinsel istismarın en zorlayıcı travmalardan biri olduğuna dikkat çekiyor. Peki, istismara uğrayan çocukların davranışlarında ne tip değişiklikler görülüyor? Çocukları istismara karşı korumak için neler yapılmalı? İşte tüm bu soruların cevabı haberimizde...

Giriş Tarihi: 3.7.2018 12:07 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 12:12
Çocuğa “hayır” demeyi öğretin!

İstismar, ruhsal olarak çocuğu ömür boyu etkileyen bir travma. Anne babaların da kabullenmekte çoğu zaman zorluk çektikleri, kabul ettiklerinde ise büyük bir yıkım yaşadıkları istismar, her toplumda üstelik toplumun her kesiminde görülüyor. Psikolog Seren Öztoprak, çocuğun çok dikkatle korunmasına rağmen, bazen istismarcıların çok yakın tanıdıklardan biri olmasının, fark edilmesini zorlaştırdığına dikkat çekiyor.

Bu durumla karşı karşıya kalan larda işaretler yaş gruplarına göre değişiyor. Özellikle okul öncesi çocukların bilişsel ve dil gelişimleri yeterli olmadığı için değerlendirilmeleri de hem daha farklı hem de daha güç oluyor. Psikolog Seren Öztoprak, cinsel organların çevresindeki değişikliklerden tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarına kadar pek çok farklı tıbbi yakınmaların olabileceğini söylüyor.

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Çocuğa “hayır” demeyi öğretin!
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