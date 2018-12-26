Haberler Kadın Haberleri Beyninize hükmederek zayıflamak zor değil!

Beyninize hükmederek zayıflamak zor değil! Kilo vermek için, sağlıklı beslenme ve psikolojik terapiyi bir araya getiren “Bilinçsel Davranışçı Terapi” ile hem fazla kilolar veriliyor, hem de verilen kilolar daha kolay korunabiliyor. Türkiye'de bu yöntemi uygulayan sayılı uzmanlardan biri olan Merve Öz hem Klinik Psikoloji uzmanı hem de Beslenme Diyet uzmanı olması ile Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Giriş Tarihi: 26.12.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 14:40