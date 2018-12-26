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Beyninize hükmederek zayıflamak zor değil!

Kilo vermek için, sağlıklı beslenme ve psikolojik terapiyi bir araya getiren “Bilinçsel Davranışçı Terapi” ile hem fazla kilolar veriliyor, hem de verilen kilolar daha kolay korunabiliyor. Türkiye'de bu yöntemi uygulayan sayılı uzmanlardan biri olan Merve Öz hem Klinik Psikoloji uzmanı hem de Beslenme Diyet uzmanı olması ile Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Giriş Tarihi: 26.12.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 14:40
Beyninize hükmederek zayıflamak zor değil!

Uzman Merve Öz, "Yöntem beyni değiştirmeyi hedef alıyor. Kişiler herhangi bir yemek listesine bağlı kalmadan tabak oluşturmayı öğreniyor" diyor. İki farklı uzmanlığa sahip olan Merve Öz, "Aslında basit bir denklem var. Aldığımız kalori, harcadığımız kaloriden fazlaysa kilo alırız. Bu noktada çok etkili, sorun midede değil. Kilo almayı beyin tetikliyor. Bu nedenle kilo verirken, beyni de değiştirmek lazım. Beyni, sabote eden düşünme ve davranışlara odaklanarak, bunları daha sağlıklı olanlarla değiştirmek gerekiyor" diye konuşuyor.

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Beyninize hükmederek zayıflamak zor değil!
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