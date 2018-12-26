Beyninize hükmederek zayıflamak zor değil!

Uzman Merve Öz, "Yöntem beyni değiştirmeyi hedef alıyor. Kişiler herhangi bir yemek listesine bağlı kalmadan tabak oluşturmayı öğreniyor" diyor. İki farklı uzmanlığa sahip olan Merve Öz, "Aslında basit bir denklem var. Aldığımız kalori, harcadığımız kaloriden fazlaysa kilo alırız. Bu noktada beyin çok etkili, sorun midede değil. Kilo almayı beyin tetikliyor. Bu nedenle kilo verirken, beyni de değiştirmek lazım. Beyni, sabote eden düşünme ve davranışlara odaklanarak, bunları daha sağlıklı olanlarla değiştirmek gerekiyor" diye konuşuyor.