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Uzmanlardan ezber bozan açıklama! Kışın yemeliyiz çünkü...

"Kışın yenmez, öksürük yapar, soğuk algınlığına neden olur´ gibi klişeleşmiş kalıplara karşı uzmanından ezber bozan açıklamalar geldi. Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, dondurma hakkında doğru bilinen yanlışlar olduğunu dile getirdi ve açıkladı...

Giriş Tarihi: 13.1.2019 12:28 Güncelleme Tarihi: 13.1.2019 12:35
Uzmanlardan ezber bozan açıklama! Kışın dondurma yemeliyiz çünkü...

hakkında doğru bilinen yanlışlar olduğunu dile getiren Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, yaz sıcaklarının vazgeçilmezi dondurmanın kışın da hastalıklardan korunmak için tüketilmesi gerektiğini söyledi.

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Uzmanlardan ezber bozan açıklama! Kışın dondurma yemeliyiz çünkü...
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