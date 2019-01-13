Uzmanlardan ezber bozan açıklama! Kışın dondurma yemeliyiz çünkü...

Dondurma hakkında doğru bilinen yanlışlar olduğunu dile getiren Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, yaz sıcaklarının vazgeçilmezi dondurmanın kışın da hastalıklardan korunmak için tüketilmesi gerektiğini söyledi.