Uzmanlardan ezber bozan açıklama! Kışın dondurma yemeliyiz çünkü...
"Kışın dondurma yenmez, öksürük yapar, soğuk algınlığına neden olur´ gibi klişeleşmiş kalıplara karşı uzmanından ezber bozan açıklamalar geldi. Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, dondurma hakkında doğru bilinen yanlışlar olduğunu dile getirdi ve açıkladı...
Giriş Tarihi: 13.1.2019 12:28Güncelleme Tarihi: 13.1.2019 12:35
Dondurma hakkında doğru bilinen yanlışlar olduğunu dile getiren Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, yaz sıcaklarının vazgeçilmezi dondurmanın kışın da hastalıklardan korunmak için tüketilmesi gerektiğini söyledi.