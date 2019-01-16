Haberler > Kadın Haberleri > Kışın cildin kurumasını önleyen 7 yiyecek

Kışın cildin kurumasını önleyen 7 yiyecek

mevsimi cildin en kuru ve sağlıksız zamanlarındandır. Cildin kurumasına birçok etken sebep olur özellikle çok fazla sabun ve sıcak su kullanımı cildi hassas bir yapıya dönüştürür. Bu etkenleri ortadan kaldırmanın yanında sağlıklı beslenme yatıyor. İşte kışın cildin kurumasını önleyen 7 yiyecek...

Giriş Tarihi: 16.1.2019 15:03 Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 17:45
Kışın cildin kurumasını önleyen 7 yiyecek

NAR
Nar da bulunan arils tohumları, cildin güneşten zarar görmesini önleyen ve kan akışını arttıran polifenollerle doludur. Ayrıca UV ışınlarına karşı koruduğu bilinen bir antioksidan olan ellagik asit içerir ve cildinizin kurumasını engeller.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kışın cildin kurumasını önleyen 7 yiyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN