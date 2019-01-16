Kış mevsimi cildin en kuru ve sağlıksız zamanlarındandır. Cildin kurumasına birçok etken sebep olur özellikle çok fazla sabun ve sıcak su kullanımı cildi hassas bir yapıya dönüştürür. Bu etkenleri ortadan kaldırmanın yanında sağlıklı beslenme yatıyor. İşte kışın cildin kurumasını önleyen 7 yiyecek...
Giriş Tarihi: 16.1.2019 15:03Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 17:45
NAR Nar da bulunan arils tohumları, cildin güneşten zarar görmesini önleyen ve kan akışını arttıran polifenollerle doludur. Ayrıca UV ışınlarına karşı koruduğu bilinen bir antioksidan olan ellagik asit içerir ve cildinizin kurumasını engeller.