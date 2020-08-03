Kuru, boyalı, yıpranmış ve parlak saçlar için saç bakım maskesi tarifi: Evde saç bakım maskesi nasıl yapılır?

Zeytin Yağlı Saç Maskesi İçin Malzemeler

5 yemek kaşığı zeytinyağı 2 adet yumurta Bone Zeytinyağlı Saç Maskesi Hazırlanışı Evde sürekli kullanmadığınız bir kaba 5 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 adet yumurtayı birbirine karıştırıp saçınıza fırça yardımıyla sürünüz. Boneyle saçınızın her yerini hava almayacak şekilde kapatınız. Sürdükten 20 dakika sonra saçınızda boneli bir şekilde bekletiniz. Daha sonra bol suyla durulayıp saçınızı kurutunuz.

Bal Ve Zeytinyağlı Saç Maskesi İçin Malzemeler

3 yemek kaşığı zeytinyağı 2 yemek kaşığı bal Bone Bal ve Zeytinyağlı Saç Maskesi Hazırlanışı Evde sürekli kullanmadığınız bir kaba 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı balı birbirine karıştırıp fırça yardımıyla saçınıza sürün. Boneyle saçınızın her tarafını hava almayacak şekilde kapatınız. Sürdükten 20 dakika sonra bol suyla yıkayıp durulayınız ve saçınızı kurutunuz.

Saçınızın Temiz Ve Parlak Görünmesi İçin Maske Malzemeleri



1 kahve fincanı taze limon suyu Saçınızın Temiz Ve Parlak Görünmesi İçin Maske Hazırlanışı Duştayken saçınızı iyice yıkayın ve 1 kahve fincanı limon suyunu saçınıza masaj yaparak fırça yardımıyla sürünüz. Saçlarınızı 10 dakika sonra bol suyla yıkayıp durulayın. Bu kürü 2 hafta aralıklarla yapın.

Kepekli Ve Dökülen Saçlar İçin Maske Malzemeleri



Çemen tohumu Kepekli Ve Dökülen Saçlar İçin Maske Hazırlanışı Çemen tohumlarını güzelce çektirdikten sonra saçınıza bakım yapmadan bir gün önce 2 su bardağı suyun içinde bekletin. Ertesi gün temiz saça masaj yaparak fırça yardımıyla sürün ve 15 dakika beklettikten sonra bol suyla yıkayıp durulayın.

Yumuşak Ve Parlak Görünümlü Saçlar İçin Maske Malzemeleri



Küçük kahve fincanı elam sirkesi 1 yemek kaşığı şifalı ot Rendelenmiş limon kabukları Yumuşak Ve Parlak Görünümlü Maske Hazırlanışı Teflon bir tencereye küçük kahve fincanı elma sirkesi, 1 yemek kaşığı şifalı ot ve rendelenmiş limon kabuklarını ilave edip 5 litre suda kaynatın. Daha sonra saçlarınız şampuanla yıkadıktan sonra kür bitene kadar saçınıza masaj yaparak fırça yardımıyla sürün. Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra bol suyla yıkayıp durulayın.



Parlak Saçlar İçin Saç Maskesi Malzemeleri



1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu 1 yemek kaşığı bal Parlak Saçlar İçin Saç Maskesi Hazırlanışı 1 su bardağı portakal suyu ve 1 yemek kaşığı balı bir kapta karıştırarak saçınız şampuanla yıkadıktan sonra fırça yardımıyla masaj yaparak sürün. 10 dakika bekledikten sonra bol suyla yıkayın.



Yıpranmış Saçlar İçin Saç Maskesi Malzemeleri



1 adet muz 1 çay kaşığı badem yağı Yıpranmış Saçlar İçin Saç Maskesi Hazırlanışı 1 adet muzu çatal ile ezin ve 1 çay kaşığı badem yağını dökerek karıştırın. Fırça yardımıyla saçınıza masaj yaparak sürün ve 10 dakika beklettikten sonra bol suyla yıkayıp durulayın.



Kuru Saçlar İçin Saç Maskesi Malzemeleri



1 yemek kaşığı bal Küçük kahve fincanı süt Derin bir kapta 1 yemek kaşığı bal ve kahve fincanı sütü iyice karıştırın. Fırça yardımıyla saçınıza masaj yaparak sürün ve 20 dakika bekletin. 20 dakika sonra saçınızı şampuan ile yıkayınız ve durulayın.



Dökülen Saçlar İçin Saç Maskesi Malzemeleri



1 yemek kaşığı zeytinyağ 1 yemek kaşığı bal 1 tatlı kaşığı tarçın 2 adet yumurta 1 tatlı kaşığı badem yağı Dökülen Saçlar İçin Saç Maskesi Hazırlanışı Derin bir kapta 1 yemek kaşığı zeytinyağ, 1 yemek kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı tarçın, 2 adet yumurta ve 1 tatlı kaşığı badem yağını dökerek karıştırın. Fırça yardımıyla masaj yaparak saç diplerinizi sürünüz. 15 dakika sonra şampuan ile yıkayıp durulayın. Bu karışımı haftada 3 kez uygulayabilirsiniz.

Köri yaprağı ve Katı Hindistan Cevizi yağı saç maskesi

Birkaç köri yaprağına katı hindistan cevizi yağı ekleyin ve bu karışımı cezvede ısıtıp ılık hale getirin. Ilıdığında süzgeçten geçirin ve ardından saç derisine ve uçlarına masaj yaparak uygulayın. 30 dakika bekleyin ve yıkayın.