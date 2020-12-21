Son dakika haberi: Astrolog Zeynep Turan yorumladı! 21 Aralık’ta Jüpiter-Satürn kavuşumu bizi nasıl etkileyecek?

NADİR KAVUŞUM; JÜPİTER – SATÜRN!

Jüpiter- Satürn- Kova kavuşumu çok nadir gerçekleşen bir gökyüzü olayıdır ve bu kavuşum içerisinde çok özel anlamları barındırır. Gökyüzünde gerçekleşen bu devinim ile 2019'un sonunda başlayan ve 2020 yılında devam eden olaylarda;

Mavi gezegenimizi siyaha esir edenleri,

Din, dil, ırk gözetmeksizin bizlerin eve kapatılmasına ön ayak olanları,

Dünya'yı durduran kitlesel birçok sıkışmayı beraberinde getiren sistemi,

Ve bizi bu noktaya kimlerin getirdiğini öğreneceğiz.

COVID-19 adı altında insanlığın ve dünyanın başına örülen bu çorap, insan eliyle mi yapıldı? Yoksa geçilmesi gereken bir sınav mıydı? Jüpiter- Satürn kavuşumu ile birlikte bu soruların cevaplarını bulacağız.