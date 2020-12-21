Son dakika haberi: Astrolog Zeynep Turan yorumladı! 21 Aralık’ta Jüpiter-Satürn kavuşumu bizi nasıl etkileyecek?

Çifte gezegen buluşması olarak da kabul edilen bu nadir kavuşma, Jüpiter- Satürn'ün sıra dışı biçimde yakınlaşacakları ve bunun en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi. NASA, Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı. Çifte gezegenin burçlara nasıl bir etkisi olacak? Astrolog Zeynep Turan: "Ender görülen kavuşum tarihi birçok olaya tanıklık edeceğimizi işaret ediyor." diyerek son dakika dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
NADİR KAVUŞUM; JÜPİTER – SATÜRN!
Jüpiter- Satürn- Kova kavuşumu çok nadir gerçekleşen bir gökyüzü olayıdır ve bu kavuşum içerisinde çok özel anlamları barındırır. Gökyüzünde gerçekleşen bu devinim ile 2019'un sonunda başlayan ve 2020 yılında devam eden olaylarda;
COVID-19 adı altında insanlığın ve dünyanın başına örülen bu çorap, insan eliyle mi yapıldı? Yoksa geçilmesi gereken bir sınav mıydı? Jüpiter- Satürn kavuşumu ile birlikte bu soruların cevaplarını bulacağız.
KAVUŞUM 17 ARALIK- 21 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEK
Gündelik hayatımızı devam ettirmek için bizler aşının bulunmasını ve bulunan aşının hangisine güvenmemiz gerektiğini düşünürken; insanlık ve gök kubbe tarihinde az yaşanan bir kavuşuma tanıklık edecek. Gerçekleşen kavuşum 17 Aralık'ta başlayacak ve 21 Aralık'ta son bulacak. İki gezegen birbirine bu denli yakınlaşırken dağıttığı ışıklar sadece İngiltere'nin belirli yerlerinde, profesyonel gözler ile görülebilecek. Ender görülen kavuşum tarihi birçok olaya tanıklık edeceğimizi işaret ediyor.
İSLAMİYET İÇİN ÖNEMLİ BİR KAVUŞUM
Astrolojide Kova saf bilgiyi ve devrimleri temsil eder. Bir sonraki gerçekleşme tarihi 2080 yılını bulacak olan bu özel kavuşum, çok özel ve önemli insanları gündemimize taşıyacağımızı işaret ediyor. Açık söylemek gerekirse; peygamberlerimizi… İnsanlık gök kubbenin tarihsel kavuşumuna daha önce 4 Mart 1226 yılında tanıklık etti. Gerçekleşen bu kavuşum sırasında Paganlara karşı yapılan ''Kuzey Haçlı Seferleri'' gibi tarihi ve dini olaylara şahit olunsa da bu kavuşumda bizi de ilgilendiren bir kısım var. 4 Mart 1226 tarihinden astrolojik olarak geri gittiğimizde; 4 Nisan 610 yılında aynı kavuşum söz konusu… Yani Peygamber efendimize ilk vahiy geldiğinde de gökyüzünde yine aynı kavuşum vardı. Yani bu şu demektir ki; dünya basınında bu konu her ne kadar İncil ile ilişkilendirilse de kavuşum dinimizi, Müslümanları ve dolayısıyla da bizi yakından ilgilendiriyor.
DÜNYA TARİHİNDE BELİRLEYİCİ OLACAĞIZ
2020 yılında birlikte şifreleri çözerken birçok olaya tanıklık ettik. Belki insanlık hiç bu kadar teknolojinin belirsizliği ile mücadele etmemişti ya da ona esir olduğunu düşünmemişti. İşte böyle bir temayla yeni yıla gireceğiz. 2021 yılında ise bu kavuşum üzerine Dünya'da birçok farklı yazılar yazılacak. Kavuşum; İslamiyet'in ve Müslümanların dünya tarihinde belirleyici bir eşikte oturacağını işaret ediyor. Bu etki ile de insanlık yeni bir yaşamı benimseyecek.
YÜZYILIN EN ÖNEMLİ GÜNLERİNDEN GEÇERKEN BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
Bugün jüpiter – satürn kavuşumu gerçekleşiyor! Ayrıca 30 Aralık tarihindeki yılın son Dolunay'ıyla 2020'ye veda ediyoruz.
KOÇ BURCU
Yaşamınızdaki stresi azaltmanın yollarını arayacaksınız.
Kariyer yaşantınızda yeni yollar karşınıza çıkabilir.
BOĞA BURCU
Aile içindeki fikir ayrılıklarını bitiren kişi olabilirsiniz.
Özel hayatınızı artık kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz.
İKİZLER BURCU
Eğitim alanında adımlar atacaksınız.
Kalbinize söz geçiremediğiniz günler…
YENGEÇ BURCU
Yaşadığınız semti veya şehri değiştireceksiniz.
Hiç kimsede paranız kalmayacak!
ASLAN BURCU
Arkadaş ilişkilerinizi gözden geçiriyorsunuz.
Karasızlığınız bitiyor.
BAŞAK BURCU
Yeni yatırımlar yapıp, yeni adımlar atıyorsunuz.
Kaygılarınızı azaltacak, zihninizi yöneteceksiniz.
TERAZİ BURCU
Sözleşmeye imza atarken, iki defa düşünebilirsiniz.
Evli Terazi burçları için önemli bir dönem…
AKREP BURCU
Bulunduğunuz evi ya da semti değiştirebilirsiniz.
Eğer yalnızsanız, kimseye inanmamanız gereken bir dönemden geçiyorsunuz.
YAY BURCU
Evdeki harcamalar artıyor. Çocuklarınızın masrafları büyük meblağları bulabilir.
Sağlığına dikkat eden Yay burçları! Kazanan sizsiniz.
OĞLAK BURCU
Geçmiş olsun Oğlak burçları… Son 2 buçuk yıldır çektiğiniz dertler bitiyor.
Dürüst olmadığını düşündüğünüz kişileri hayatınızdan çıkaracaksınız.
KOVA BURCU
Yeni sektörlere giriş yapacak, yönünüzü değiştireceksiniz. Hazır mısınız?
Olup bitenleri izliyorsunuz. Gözlemcisiniz.
BALIK BURCU
Balık burçları; Size birtakım kararlar aldırmak isteyen kişilere dikkat edin.
Para konusunda yeni bir döneme giriyorsunuz.