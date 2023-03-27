4x4 Araba Nedir? Arabada 4 Çeker Nedir, Nerelerde Kullanılır?

4x4 araba nedir sorusu ile ilgili yazılmış çok sayıda bilimsel kaynak vardır. 4x4 nerelerde kullanılır sorusu da konu içinde incelenebilir. Araçlar genel anlamda iki çeker ve dört çeker olarak tabir edilir. 4 çekerli araba nedir sorusu da bu kapsamda merak edilir. Konunun ayrıntılarını öğrendiğinizde bu araçtan alma kararı verebilirsiniz. Dört çeker ne demek sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

4x4 Araba Nedir?

Günümüzde kullanılan araçlar genel anlamda iki çeker ve dört çeker olarak adlandırılır. Dört çeker araçlar 4x4 araba şeklinde de adlandırılır. Motordan alınan gücün eşit şekilde tekerlere dağılmasını sağlayan sistem 4x4 çekiş sistemi ile sağlanır.

Aracın çekiş sistemi, aracın performansı ve yakıt sistemini de doğrudan etkiler. 4x4 araçlarda güç tekerlere eşit şekilde dağıldığından aracın hareketi çok daha kolay olur. Doğal olarak aracın performansı da yüksek olacaktır.

4x4 Nerelerde Kullanılır?

4x4 çeker teknolojisi genellikle SUV olarak adlandırılan arazi araçlarında kullanılır. Otomobil türlerinde de bu teknolojinin kullanıldığı araçlar vardır. 4x4 araçlarda tüm tekerler aynı anda döndüğünden aracın patinaj yapma ihtimali de çok düşüktür. Bu nedenle söz konusu araçların arazide hareket etmesi çok daha kolay olur.

4x4 araç teknolojisinin ilk olarak kullanıldığı araç, 1905 model Lotil'dir. İlerleyen süreçte bu teknoloji daha da geliştirilmiş ve performans artırıcı tedbirler alınmıştır. 4x4 araçlar da kendi içinde ikiye ayrılır. Bu araçların bir kısmında aracın 4x4 sisteme geçişi kullanıcının isteğine bağlıdır. Bazı araçlarda ise araç her zaman 4x4 teknolojisi ile hareket eder. İsteğe bağlı 4x4 çeker sistemlerinde arazi harici kullanımlarda yakıt tasarrufu ön planda tutulmuştur. Kullanıcı arazi şartlarında aracı 4x4 sistemine geçirip çekiş gücünü artırabilir.