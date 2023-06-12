Paris’te atv’ye ödül yağmuru

Aylık cemiyet-magazin dergisi Moon Life, bu yılki ödül törenini Avrupa'nın kalbi Fransa'nın başkenti Paris'te düzenledi. Gecede birçok ünlü isim ödül alırken atv'ye ödül yağdı.

En iyi erkek ana haber spikeri Cem Öğretir seçilirken Kardeşlerim en iyi gençlik dizisi ödülünü aldı. Ödülü Kardeşlerim'in genç ve başarılı oyuncuları Onur Seyit Yaran, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Bilal Yiğit Koçak aldı. Gecede atv'nin Dizi TV programı da en iyi dizi programı ödülünü aldı. Ödülü programının ekran yüzü Hazal Eker aldı.