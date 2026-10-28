1 hafta önce oğlunu toprağa vermişti! Yazar Cem Akaş’tan acı haber: 58 yaşında hayatını kaybetti!

"Can potansiyeli olan, yetenekli bir gençti. Ben elektronik sigara ya da sıvı sigara denen mereti daha ciddiye almış olsaydım şu anda hayattaydı. Öğlen yanımızda oturuyordu, kötü göründüğü için madde kullanıp kullanmadığını sorduk; 'Yok ne maddesi, bir şu sigarayı içiyorum işte' dedi ve ben de yatıştım. Yatışmamam gerekirdi. Ölüm nedeni kalp yetmezliği.