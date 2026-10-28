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Giriş Tarihi: 28.10.2026 12:27 Son Güncelleme: 28.10.2026 12:30

1 hafta önce oğlunu toprağa vermişti! Yazar Cem Akaş'tan acı haber: 58 yaşında hayatını kaybetti!

Yazar ve çevirmen Cem Akaş, 19 yaşındaki oğlunu toprağa vermesinden yalnızca bir hafta sonra yaşamını yitirdi. Edebiyat dünyasını yasa boğan acı haberin ardından, yazarın oğlunun ölümünden sonra yaptığı yürek yakan uyarılar yeniden gündeme geldi.

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1 hafta önce oğlunu toprağa vermişti! Yazar Cem Akaş’tan acı haber: 58 yaşında hayatını kaybetti!
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Yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş, 19 yaşındaki oğlu Can Akaş'ı toprağa vermesinden yalnızca bir hafta sonra hayata gözlerini yumdu. Bir süredir kanser tedavisi gören usta yazarın vefatı, ailesi, sevenleri ve edebiyat dünyasında büyük bir üzüntüye yol açtı.

EVLAT ACISININ ARDINDAN "ELEKTRONİK SİGARA" UYARISINDA BULUNMUŞTU

Cem Akaş ve fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan'ın oğulları Can Akaş, geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmişti. Üniversite eğitimi için Milano'ya gitmeye hazırlanan genç Can'ın vefatının ardından Marmara İlahiyat Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde konuşan acılı baba Cem Akaş, kamuoyunun dikkatini elektronik sigara tehlikesine çekmişti.

Oğlunun vefat ettiği gün yaşananları anlatan Akaş, elektronik sigaranın zararlarının toplum tarafından masum görüldüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Can potansiyeli olan, yetenekli bir gençti. Ben elektronik sigara ya da sıvı sigara denen mereti daha ciddiye almış olsaydım şu anda hayattaydı. Öğlen yanımızda oturuyordu, kötü göründüğü için madde kullanıp kullanmadığını sorduk; 'Yok ne maddesi, bir şu sigarayı içiyorum işte' dedi ve ben de yatıştım. Yatışmamam gerekirdi. Ölüm nedeni kalp yetmezliği.

Bu masum görünümlü sigaranın akciğerde yarattığı tahribatı ebeveynler de gençler de yeterince bilmiyor. Ben beş yıllık bir kanser tedavisinin sonundayım, bundan sonra ne kadar zamanım olur bilmiyorum ama kalan zamanımda bu konudaki farkındalığı artırmak için Esra'yla birlikte elimizden geleni yapacağız

YEDİ GÜN ARAYLA İKİNCİ ACI

19 yaşındaki oğlunun vedasından yedi gün sonra hayatını kaybeden Cem Akaş'ın vefatı, edebiyat camiasını derinden sarstı.

Yayıncılık dünyasından pek çok isim ve sevenleri, sosyal medyada taziye mesajları yayımlayarak acılı aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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1 hafta önce oğlunu toprağa vermişti! Yazar Cem Akaş'tan acı haber: 58 yaşında hayatını kaybetti!
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