1 milyar Lira’nın MASAK çözecek şifresini

Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 16'sının tutuklu olduğu şüpheliler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma titizlikle sürerken, soruşturma dosyasındaki son gelişme ve tespitlereulaştı.Savcılığın tespitlerine göre, ilk etapta şüphelilere ait olan şirketlerin de arasında bulunduğu 60 şirket ve gerçek kişinin ticari faaliyetleri mercek altına alındı. Şüphelilere ait olan ve üçüncü kişi konumunda olup şirketlere fatura kesenlerin de aralarında bulunduğu detaylı bir inceleme yapıldı. Ünlü bir online satış platformundan 2021-2023 yılları arasında Dilan Polat LTD. ŞTİ.'ye milyonlarca liralık 'influencer' ücreti gönderildiği belirlendi.Ayrıca Dilan Polat Güzellik Merkezi'nin yine aynı satış platformu üzerinden kendi kozmetik ürünleri ve sabununun satışını yaptığı, böylece yine milyonlarca lira kazandığı saptandı. Dilan Polat'ın güzellik merkezine ait kendi sitesinden de milyonlarca liralık ürün satışı yaptığı tespiti soruşturma dosyasında yer alırken, influencerlık ücreti ile birlikte toplamda 1 milyar liraya ulaşan işlem hacmi olduğu dikkat çekti.Paraların Engin ve Dilan Polat'ın kendisi ve akrabaları üzerinde kurdukları onlarca şirket arasında gezdirilip, sonrasında nakit çekim yapılarak Engin Polat'ın yetkili ve sahibi olduğu şirkete elden yatırıldığı tespit edildi. Şüphelilerin mal varlıkları ile mali durumunun uyumsuz olduğu saptaması da yapılırken, toplam hacmi yaklaşık 1 milyar lira olarak belirtilen paranın ne kadarının gerçek ticari kazanımla elde edildiği, ne kadarının kara para olup aklanmaya çalışıldığı MASAK'ın hazırlayacağı nihai raporla belirlenecek.Öte yandan savcılık dosyadaki iddiaları her yönüyle araştırıp incelemeyi sürdürüyor. Araştırılan hususların en başında gelen en önemli konulardan biri kara para aklama. Soruşturma kapsamında şüphelilerin Engin ve Dilan Polat ile hareket ederek organize bir yapı dahilinde hareket edip, yasal olmayan yollardan elde edilen malvarlığı değerlerini yani kara parayı akladıkları yönünde kuvvetli iddialar mevcut.Yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin şüphelilere ait şirketlerce temize çıkarılmaya yani aklanmaya çalışıldığı hususlarının da dikkatle araştırıldığı öğrenildi. Savcılığın bu iddiaları delillendirmek için kapsamlı incelemeler ve ilgili kurumlarla yazışmalar yaptığı da edinilen bilgiler arasında.Engin ve Dilan Polat ile akrabaları ve çalışanları olan şüphelilere ait 15 şirketin faaliyetleri kapsamında elde ettikleri yüksek tutarlı gelirlerin kaynağı araştırılıyor. Gelirlerin büyük kısmının kaynağının gerçek hizmet ve mal alım satımından kaynaklanmadığı ve yasa dışı faaliyetlerden elde edildiği iddiası da araştırılan konuların başında.