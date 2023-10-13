10 yıl önce öğrendi sahip çıkmadı

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden Duygu Nebioğlu isminde bir çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi de Duygu Nebioğlu'nun ikizi olduğu öğrenildi. Diğer ikiz Sevgi Nebioğlu da Akpınar'a babalık davası açtı.Bu arada Duygu Nebioğlu, 10 yıl önce Metin Akpınar'a "Ben senin kızınım" diye durumu aktardığını ancak sanatçının kendisine sahip çıkmadığı için dava açtığını açıkladı.Evlilik dışı iki kızıyla ilgili açıklama yapan Metin Akpınar, "Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum. Tüm halkımdan da özür diliyorum. Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor" dedi.