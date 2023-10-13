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Giriş Tarihi: 14.10.2023

10 yıl önce öğrendi sahip çıkmadı

10 yıl önce öğrendi sahip çıkmadı
Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden Duygu Nebioğlu isminde bir çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi de Duygu Nebioğlu'nun ikizi olduğu öğrenildi. Diğer ikiz Sevgi Nebioğlu da Akpınar'a babalık davası açtı.



Bu arada Duygu Nebioğlu, 10 yıl önce Metin Akpınar'a "Ben senin kızınım" diye durumu aktardığını ancak sanatçının kendisine sahip çıkmadığı için dava açtığını açıkladı.



AKPINAR'DAN ÖZÜR
Evlilik dışı iki kızıyla ilgili açıklama yapan Metin Akpınar, "Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum. Tüm halkımdan da özür diliyorum. Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor" dedi.
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10 yıl önce öğrendi sahip çıkmadı
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