10 yıldır tahtını kimseye vermiyor! atv Ekim 2026’yı zirvede kapattı!

33 yıldır televizyon dünyasına kazandırdığı ilklere, izleyicinin tutkunu olduğu dizilere ve reyting rekorları kıran programlara imza atan atv, Türk televizyon tarihindeki güçlü konumunu sürdürmeye devam ediyor. Ekim ayında "3 Kategoride Birinci" Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Ekim ayında Tüm Gün-Tüm Kişiler, Tüm Gün-AB ve Tüm Gün-20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu.

"DİZİ ATV'DE İZLENİR!"

Kaliteden ödün vermeden zirvedeki yerini koruyan atv, sevilen dizi ve programlarıyla izleyicileriyle buluşmayı sürdürüyor. atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, televizyon tarihine damga vuran yarışma Var Mısın Yok Musun, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, atv ekranının sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV; Aynı şehrin farklı hayatlarını ekranlara getiren dizi Altı Üstü İstanbul ve aşk, ihanet, aile ve büyük bir mücadelenin iç içe geçtiği Güneşin Doğduğu Yer, atv'yi birinciliğe taşıdı.

Milyonları ekran başına kilitleyen atv, heyecan dolu dizi ve programlarıyla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör