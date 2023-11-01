100 kişilik dev kadro

Şarkıcı Derya Uluğ, geçtiğimiz akşam ilk kez Harbiye'de sahne aldı. Biletlerin tükendiği gecede Uluğ gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Ünlü popçu "İlk Harbiye konseriniz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna "Son dakikalara kadar rahattım ama şu an çok heyecanlıyım. Her açıdan çok büyük emek verdik. Arka planda yaklaşık 100 kişilik bir ekip var. İnşallah izleyen herkes çok etkilenir ve eğlenir. Gelenlere yeni bir hikaye izleteceğiz" dedi. Bu arada konser için özel hazırlanan 360 derece sahne tasarımı için 260 metrekare led ekran kullanıldı. Sanatçı, konserin ikinci yarısında ise denim bir elbise tercih etti.Derya Uluğ'u izleyenler arasında İrem Derici de vardı.