100. Yıl konseri ayakta alkışlandı

Yaşayan en büyük tenorlardan Placido Domingo, Türkiye İş Bankası'nın 100. Yılı Gala Konseri'nde sanatseverlerle buluştu. Ayazağa'daki bir spor salonunda gerçekleşen konserde Tenor Murat Karahan, soprano Elena Stikhina ve Carlo Tenan yönetimindeki BİFO da sahnedeydi. 83 yaşındaki usta sanatçı, performansıyla ayakta alkışlandı. Puccini'nin sevilen operası 'Turandot'ta salonda yer yerinden oynarken, efsane Baba filminin Nina Rota imzalı unutulmaz bestesi de seslendirilen eserler arasındaydı. Türkiye'nin gururu Murat Karahan'ın seslendirdiği Kıyamam ve Yaralı Gönül parçaları sonrasında da alkışlar uzun süre dinmedi. Yaklaşık 100 dakika süren konser, izleyicinin yoğun alkışlarıyla 20 dakika daha devam etti. Konserin sonunda Senede Bir Gün şarkısını seslendiren üç sanatçı, dört kez bis yaptı.