100.yılı çocuklarla kutladı

Son olarak 'Aşinayım' şarkısıyla dijital platformlarda ve radyolarda en çok dinlenenler arasına giren Ceren Gündoğdu, Avrupa turnesinin ardından ayağının tozuyla İstanbul'da sahne aldı. Hollanda Haarlem ve Avusturya St. Pölten şehrinde sevenleriyle buluşan Gündoğdu, sevilen şarkılarını minik hayranlarıyla seslendirdi. Cumhuriyetin 100. Yılını en içten duygularla kutlayan Gündoğdu, "Ülkemizin çağdaş ve aydınlık yarınları için bizlere Cumhuriyeti armağan eden başta Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet, saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Ne Mutlu Türküm diyene!" dedi.