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Giriş Tarihi: 29.09.2026

11 milyarı alıp Dubai'ye taşındılar

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın Dubai'den oturum izni aldığı ortaya çıktı. Popçunun eşi Melis Sütşurup Sandal da fonlardaki 11 milyar parasını çekip Dubai'ye taşındı.

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ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
11 milyarı alıp Dubai’ye taşındılar
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Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup Sandal'ın fon soruşturmasında adının geçmesinin ardından açıklama yapmış ve "Benim alnım ak!" diyerek eşiyle birlikte mağdurlardan biri olduklarını belirtmişti. Ancak Sandal'ın bu fon soruşturmalarından önce Dubai'den oturum izni almak için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde konsere gitmek için yurt dışına çıkmak isterken Dubai polisi Sandal'ı havalimanında çevirip ülkeden çıkarmadı. İşlemlerin bitmesi için 2 gün Dubai'de kalmak zorunda olan Mustafa Sandal, özel jet kiralayıp yurt dışındaki konserine yetişti. Öte yandan Melis Sütşurup Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildiği iddia edildi. Melis Sütşurup'un fondaki parasını çektikten sonra Dubai'ye gittiği ve henüz Türkiye'ye dönmediği öne sürüldü.

EŞİNİN MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 42 kişinin mal varlığına tedbir konuldu. Bu isimler arasında bulunan, aynı zamanda borsacı Cihan Sütşurup'un kızı olan Melis Sütşurup Sandal'ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği iddia edildi.
Deniz YUSUFOĞLU/SABAH

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MUSTAFA SANDAL #DUBAİ
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