11 milyarla Dubai’de lüks yaşam

Melis Sütşurup, fon soruşturması açılmadan hemen önce yaptığı 11 milyarlık vurgun ile kayıplara karışmıştı. Daha sonra Sütşurup'un Dubai'ye yerleştiği eşi Mustafa Sandal'ın da oradan oturma izni aldığı ortaya çıktı. Önceki gün savcılık, Melis Sütşurup ile babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama ve mal varlıklara el konulması kararı aldı. Sütşurup ve eşi Sandal ise bu kararlara rağmen Dubai'de lüks içinde yaşıyor. Sandal, Özbekistan'da vereceği konsere tarifeli uçak yerine kiraladığı özel jetle gitti. Üstelik Sandal konserden 2.8 milyon lira alırken özel uçağa 3.5 milyon lira vermekten kaçınmadı. Sütşurup'un Dubai'de şatafatlı bir hayat sürmesi ise şehirde yaşayan Türklerin dilinde. Sütşurup'un lüks tutkusu ve oğlunu yapay zekayla eğitim veren bir koleje yazdırması ise savurganlık olarak değerlendiriliyor.

BABA TESCİLLİ MANİPÜLATÖR ÇIKTI

BABA Cihan Sütşurup'un borsada manipülasyon olayı, ilk olarak 2002 yılında patlak vermişti. Baba Sütşurup, sermaye piyasası incelemelerinde borsa manipülasyonu yaptığı için ceza almış.

SANDAL'IN AÇIKLAMASI ESPRİ MALZEMESİ OLDU

EŞİ 11 milyar vurgun yapan Mustafa Sandal'ın, "Müzik dışında gelirim yok, eşimle maddi ortaklığım yok" açıklaması olay oldu. Sosyal medyada bir vatandaş "Mustafa Sandal neredeyse karısı için 'Benim karım değil' diyecek yorumunu yaptı. Gazeteci İsmail Saymaz da açıklama karşısındaki şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: Mustafa Sandal, neredeyse 'Karımı tanımıyorum' diyecek."

O ŞARKI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Mustafa Sandal'ın eşi sayesinde bir anda 11 milyarlık vurgun parasına konması sosyal medyada epey konuşuldu. Nisa Çaydan isimli vatandaş, Sandal'ın 'Jest Oldu' şarkısına gönderme yaparak, "Kız seni alan yaşadı" öyle mi Mustafa Sandal? Şimdi eşin Melis Sandal Sütşurup'un serveti ve fon iddiaları konuşuluyor."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör