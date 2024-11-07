12 yıllık şarkılar zirvede

POPÇU Göksel, 5 hitiyle dijital platform listelerindeki yerini sabitledi. Sanatçı, 2012 yılında yayınladığı 'Bende Bi' Aşk Var' ve 2015 yılında yayınladığı 'Sen Orda Yoksun' albümlerindeki en sevilen şarkıları ile popüler müzik platformunun '200 listesi'nin zirvesinde yer alıyor. Göksel'in 'Uzaktan', 'Aşkın Yalanmış', 'Yalnız Kuş', 'Gittiğinde' ve 'Sen Orda Yoksun' gibi şarkıları ilk 5'e girdi. Yeni albüm hazırlıklarına da devam eden Göksel, "Klasik Göksel şarkıları kadar sürpriz ters köşelere de hazır olun" diyor.