15 yaş altına gelen sosyal medya yasağına tam destek: ‘Çocuklarımız av olmasın’

"Şimdiki aklım olsa oğlumun bir kare fotoğrafını bile sosyal medyada paylaşmazdım. Eskiden böyle şeyler şirin geliyordu ama son yıllarda özellikle pedofili ve organ mafyası gibi olaylar çok arttı. Kimin hangi niyetle çocukları takip ettiği belli değil. Onları kötü niyetli kişilere karşı korumak adına alınan kararı destekliyorum. Keşke ülkemizde de bu kanun uygulansa…""Çok doğru bir karar. Yapay zekanın kötü niyetli bir şekilde fotoğraf ve videolarda kullanıldığı bir dönemde çocukların korunabilmesi için bu tür yasalara ihtiyaç var. Şahsen bizde de böyle bir uygulama ya da kanun çıkarsa çok mutlu olurum.""Alınan bu kararı çok yerinde ve doğru buluyorum. Savunmasız olan çocuklarımız, bazen biz farkında olmadan kötü niyetli insanlar tarafından her anlamda istismar edilebiliyor. Geleceğimiz olan çocuklarımızı tabii ki hepimiz koruyoruz, onlara en ufak bir zarar gelsin istemiyoruz ama maalesef dünya böyle değil. Kötü niyetli insanlar her yerde! Umarım bu yasa en kısa sürede Türkiye'de de çıkar!"