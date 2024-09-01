16 sezonda 4903 kayıp bulundu 1062 aile kavuştu

Atv'de ilgiyle izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert, yarın yeni sezona başlıyor. Geride bıraktığı 16 sezonda 4903 kaybı bulan, 1062 aileyi kavuşturan ve 230 faili meçhul cinayeti çözen Anlı, yeni konu ve konuklarıyla kaldığı yerden devam edecek. 103 aşevi kuran Anlı, yurdun dört bir köşesinde insanların gıda ihtiyacını karşılayacak.Müge Anlı, engeli olan vatandaşlar için tekerlekli ve akülü sandalye dağıtımına da devam edecek. Sevgi İzi projesiyle kaybolma riski yüksek bireyleri, sol bileklerine takılan rakamlar sayesinde rekor sürelerde bularak ailelerine kavuşturacak. Patibuldular adlı platform sayesinde de kaybolan can dostlarımızı yuvalarına kavuşturacak.