‘16 yıldır aynı kadroyla olmak çok güzel’

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Yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği, 'Çakallarla Dans 8: Stuttgart Çıkarması' 6 Kasım'da vizyona girecek. Filmde yıllardır Hüseyin Abi karakterine hayat veren usta oyuncu Hakan Bilgin, şunları söyledi: "Çok heyecanlıyım. Çok güzel bir buluşma oldu. Türk sinemasında bir işin 16 yıldır aynı kadroyla bir şekilde devam ettirilmeye çalışılması bence çok güzel bir mücadele. Zaten çok eğlenceli bir grup olduğumuz için çekimler de oldukça keyifli geçiyor. 'Çakallarla Dans 8'in önceki filmlerinden daha komik olacağını düşünüyorum."