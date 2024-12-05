‘17 yıl önce teklif geldi kabul etmedim’

Dünyaca ünlü iç giyim markası Türkiye'deki 10'uncu yılını özel bir davetle kutladı. Geceye katılanlar arasında ünlü manken Tülin Şahin de vardı. Sahnede konuşma yapan Şahin, "2017'de Shanghai'de 'Pink Carpet'da yürümüş bir model olarak hem ülkem hem de kendi adıma gurur vericiydi. Bunun bir parçası olduğum için onlara teşekkür ediyorum" dedi. Ünlü model, "Markadan size teklif gelse podyumda yürür müsünüz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "2007'de Amerika'daki ajansım üzerinden bana böyle bir teklif yapıldı. Defileye çıkmamı ve markanın yüzlerinden biri olmamı istediler. Fakat o dönem daha önceden imzalanan sözleşmelerimden dolayı kabul edemedim. İlerisi için kim bilir?"