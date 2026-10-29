17 yıldır bu evde yaşıyor, halı bile kullanmıyor! Cenk Eren’in Boğaz manzaralı evinden dikkat çeken kurallar...

Türk pop müziğinin ve gece hayatının önde gelen isimlerinden olan Cenk Eren, senelerdir sahne performansları, geniş repertuvarı ve güçlü yorumuyla müzikseverlerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.
Çıkardığı albümler, imza attığı proje plakları ve televizyon ekranlarındaki sunuculuk çalışmalarıyla magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren başarılı sanatçı, bu kez müzik çalışmalarıyla değil, kişisel yaşam alanı ve alışkanlıklarıyla gündeme geldi.
Dekorasyon tercihlerinden günlük rutinlerine kadar merak edilen pek çok konuyu paylaşan Eren, açıklamalarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.
BOĞAZ MANZARALI EVİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR
Yaklaşık 17 yıldır aynı adreste ikamet eden Cenk Eren, yaşam alanında kendi tarzını yansıtan kişisel dokunuşlara yer veriyor.
Boğaz manzaralı evinde halı kullanmayı tercih etmeyen ünlü şarkıcı, günün büyük bir bölümünü evindeki favori koltuğunda ve özel olarak hazırladığı kitap okuma köşesinde geçiriyor.
Sanata olan tutkusuyla da bilinen Eren'in evinin duvarlarını değerli tablolar süslerken, bu eserler arasında oyuncu ve ressam Zerrin Tekindor'a ait özel bir çalışma da yer alıyor.
HAYATINI DEĞİŞTİREN KÖPEĞİ VE ŞAŞIRTAN MİSAFİR KURALI
Evin en özel köşelerinden birini 11 yıldır birlikte yaşadığı 12 yaşındaki köpeği Miya'ya ayıran Cenk Eren, duvara astırdığı özel portresiyle dikkat çekti. Köpeğinin hayatındaki önemine değinen sanatçı, eski hırslarını ve hırçınlıklarını Miya sayesinde geride bıraktığını ifade etti.
Evindeki hijyen ve düzen konusunda son derece hassas olduğunu vurgulayan Eren, misafir ağırlama konusundaki katı yaklaşımını ise "Ezgi Mola'nın Masumlar Apartmanı'ndaki halinden hallicedeydim. Misafir banyomu, tuvaletimi kullanmasın, yapıp gelsin" sözleriyle dile getirdi.
CENK EREN KİMDİR?
Asıl adı Yüksel Venedik olan Cenk Eren, 3 Şubat 1966 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Sanatçıya "Cenk Eren" sahne adını şair Murathan Mungan verdi.
Lise eğitiminin ardından Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu'nda bir yıl dansçı olarak görev alan sanatçı, müzik kariyerine 1985 yılında Ankara Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu'nda korist olarak başladı.
Sahne çalışmalarına ağırlık vermek amacıyla korodan ayrılarak Ankara ve Alanya gece kulüplerinde performanslar sergiledikten sonra 1993 yılında İstanbul'a taşındı.
1995 yılında yayımladığı ilk solo albümü "Ve Cenk Eren" ile geniş kitlelere ulaşan sanatçı, ilerleyen yıllarda "Gözlerin", "Kader Çıkmazı", "Kiraz Mevsimi", "Dönüm Noktam" ve "Az Zehir Az Da Bal" gibi albümlere imza attı.
Televizyon dünyasında da aktif rol alarak "Yıldız Savaşları" programını sundu ve Nükhet Duru ile birlikte hayata geçirdiği "Muhteşem İkili" projesiyle uzun süre sahne ve TV ekranlarında izleyiciyle buluştu.
2016-2019 yılları arasında Tanju Okan, Ferdi Özbeğen ve Selda Bağcan'ın unutulmaz eserlerini yeniden yorumladığı "Repertuvar" albüm serisini dinleyicilerle buluşturan Cenk Eren, günümüzde aktif olarak müzik çalışmalarına, konser projelerine ve sahne performanslarına devam etmektedir.