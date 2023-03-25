‘1923’ müzikalinin prömiyeri 23 Nisan’da

Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu'nun Cumhuriyetin kuruluş hikayesini yeni kuşaklara aktarma misyonuyla hayata geçirdiği '1923' müzikali, izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Hazırlıkları bir buçuk yıl süren, 200 kişilik bir ekip çalışmasıyla hayata geçirilen müzikalin başrollerinde Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar yer alıyor. İzleyiciye, Milli Mücadele günlerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar geçen süreci aktaracak olan müzikalin prömiyeri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleşecek.