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Günaydın Haberleri
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ilk krizi
Fahriye Evcen
ve
Burak Özçivit
'in ilk krizi
Giriş Tarihi: 11.11.2017
12:17
Güncelleme Tarihi: 11.11.2017
12:19
Burak Özçivit
ve
Fahriye Evcen
yardımcı arayışına başladı!
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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ilk krizi
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