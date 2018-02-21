25 gün önce doğum yapan Yağmur Sarıoğlu eski formuna kavuştu

Göztepe’de forma giyen Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hamileliği sırasında aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Takipçileri, Sarıoğlu’nu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda Hadise’ye benzetmişti. Şimdilerde ise düzgün fiziğiyle dikkat çeken Yağmur Sarıoğlu'nun her paylaşımı olay oluyor. Futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun 25 gün önce doğum yapan eşi Yağmur Sarıoğlu aldığı kiloları kısa sürede vererek eski formuna kavuştu. Sarıoğlu, yeni doğan kızının fotoğrafını sosyal medya hesabından ilk kez paylaştı. Fotoğrafa 'Tanıştırayım, kızım Sare' notunu düştü
Giriş Tarihi: 21.2.2018 17:29Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 17:30