Son günlerde tüm Türkiye
, çocuk istismarına yönelik art arda yaşanan olaylara büyük tepki gösterdi. Özellikle sosyal medya
da, bu konuya dikkat çeken yüzlerce paylaşım yapıldı. Sanat dünyasının ünlü isimleri de yaşananlara duyarsız kalmayarak çocuk istismarı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan paylaşımlar yaptı. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın çocuk istismarı konusunda yaptığı açıklama ise herkesi sevindirdi. Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bakanlar Kurulu'nda bu meseleyi detaylı şekilde ele aldık. Gerek kanunlar, gerek uygulamada olan boşlukların giderilmesi, gerekse de ailelerden okula kadar tüm kanalların kullanılarak bu konudaki bilincin artırılması hususunda bir çalışma başlattık. Bu tür konuların beklemeye, uzatmaya tahammülü yoktur. Hızlı ve etkin çözümler peşinde olmalıyız. Çocuğun bedeninde ve ruhunda açılan yaralar, bir insanı taaammüden öldürmekle aynıdır. Burada, caydırıcı olması bakımından en ağır cezai müeyyideler neyse alınacak." Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasının ardından ünlü sanatçılar Işın Karaca
ve Demet Akalın
, mutluluklarını sosyal medyada ifade etti. Karaca, Erdoğan'ın açıklamasını paylaşıp "Muhteşem bir haber" diye yazdı. Akalın ise "Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız, yüreklere su serptiniz" dedi.