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‘Yüreklere su serptiniz’

Erdoğan’ın, çocuğu istismar edenin en ağır şekilde cezalandırılmasına yönelik çalışma başlattıklarını açıklaması ünlüleri de sevindirdi. ‘Muhteşem bir haber’, ise ‘Yüreğimize su serptiniz’ dedi

Giriş Tarihi: 22.2.2018
‘Yüreklere su serptiniz’
Son günlerde tüm , çocuk istismarına yönelik art arda yaşanan olaylara büyük tepki gösterdi. Özellikle da, bu konuya dikkat çeken yüzlerce paylaşım yapıldı. Sanat dünyasının ünlü isimleri de yaşananlara duyarsız kalmayarak çocuk istismarı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan paylaşımlar yaptı. Önceki gün 'ın çocuk istismarı konusunda yaptığı açıklama ise herkesi sevindirdi. Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bakanlar Kurulu'nda bu meseleyi detaylı şekilde ele aldık. Gerek kanunlar, gerek uygulamada olan boşlukların giderilmesi, gerekse de ailelerden okula kadar tüm kanalların kullanılarak bu konudaki bilincin artırılması hususunda bir çalışma başlattık. Bu tür konuların beklemeye, uzatmaya tahammülü yoktur. Hızlı ve etkin çözümler peşinde olmalıyız. Çocuğun bedeninde ve ruhunda açılan yaralar, bir insanı taaammüden öldürmekle aynıdır. Burada, caydırıcı olması bakımından en ağır cezai müeyyideler neyse alınacak." Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasının ardından ünlü sanatçılar ve , mutluluklarını sosyal medyada ifade etti. Karaca, Erdoğan'ın açıklamasını paylaşıp "Muhteşem bir haber" diye yazdı. Akalın ise "Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız, yüreklere su serptiniz" dedi.
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‘Yüreklere su serptiniz’
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