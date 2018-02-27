‘Hep birlikte Mehmetçiği ziyarete karar verdik’

Ünlü sanatçılar dün, 64 yaşına basan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beylerbeyi Sarayı'nda ziyaret etti. Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Hülya Koçyiğit, Yavuz Bingöl, Hasan Kaçan, Kadir Çöpdemir, Cemal Hünal, Ajda Pekkan, Burak Hakkı, Serdar Gökhan, Mehmet Bozdağ, Cengiz Kurtoğlu, Zeynep Kartal, Polat Yağcı, Osman Albayrak ve İsmail Altunsaray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada sanatçılar, doğum günü tebriklerini Erdoğan'a iletti. Ziyaret sırasında sanatçılar, Zeytin Dalı Operasyonu'na tüm kalpleriyle destek verdiklerini, her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını iletti.

'AFRİKA ÖNCESİ ENERJİ DEPOLADIM'

Ünlü sanatçılar, Erdoğan'la gerçekleşen buluşmada yaşananları şöyle anlattı:

Sibel Can: "Uzun bir seyahat öncesi Cumhurbaşkanımız'a çok güzel bir moral vermek istedik. Gayet samimi ve çok sıcak bir ortam vardı. Sohbet o kadar güzeldi ki... Konu önce sigaradan açıldı. Sayın Erdoğan, Yavuz Bingöl ve Cengiz Kurtoğlu'na takıldı, onlara sigarayı bırakmalarını söyledi. Bunun için de Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş'u görevlendirdi. 'Bakın, Sibel hayatı boyunca hiç sigara içmedi' diye de söyledi. Zeytin Dalı Operasyonu'nu da konuştuk. Kendisine, 'Halkımızla birlikte, tüm kalbimizle biz de operasyona destek veriyoruz' dedik."

Hülya Koçyiğit: "Bir haftalık yolculuğa çıkacak olan Sayın Cumhurbaşkanımız'a sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptık. Kendisine yolculuğu için güzel dileklerimizi sunduk. Sayın Erdoğan da Zeytin Dalı Operasyonu dolayısıyla göstermiş olduğumuz birlik ve beraberlik anlayışı için bizlere teşekkür etti. Hep beraber yakın bir tarihte Mehmetçiği ziyarete gitmeye karar verdik."

Orhan Gencebay: "Bugün Cumhurbaşkanımız'ın doğum gününü, sanatçı dostlarımızla hep beraber gönlümüzce kutladık. Önce kendisinden, kendilerine iyi bakmasını, iyi uyumasını, sakin ve sabırlı olmasını özellikle istiyoruz. Sağlığı önce kendisine, vatana, hepimize çok lazım. Kendilerinin 26 Şubat 1954 yılında 'Maksat vatansa gerisi teferruattır' diyerek olağanüstü görevleri yapmak için doğduğuna inanıyorum. Nice mutlu yıllara tüm sevdikleriyle, milyonlarca sevenleriyle ulaşmasını diliyor, doğum gününü en büyük sevgi ve saygıyla kutluyoruz."

Serdar Gökhan: "Cumhurbaşkanımız'ın yeni yaşını kutladık, kendisini tebrik ettik. Bizi her zamanki gibi çok güzel karşıladı. Sanatçıları seviyor zaten, biz de onu seviyoruz."

Yavuz Bingöl: "Hem Sayın Cumhurbaşkanımız'a nice nice uzun bir ömür dilemek için, hem ülkemizin içinden geçtiği şu dönemde birlik, beraberlik duygumuzu Reis'e hissettirmek, hem de ülkemizin, milletimizin, askerimizin ve zatı devletlerinin yanında olduğumuzu söylemek için yanına gittik. Çok mutlu oldu. 'Afrika ziyareti öncesi enerjimizi depoladık, hamdolsun' dedi."

Burak Hakkı: "Cumhurbaşkanımız'ın doğum günü sebebiyle yanında bulunma şerefine nail olduk. Allah, Cumhurbaşkanımız'ı başımızdan eksik etmesin. Kendisini böyle güler yüzlü ve kuvvetli görmek bizi çok mutlu etti. Bugün benim için çok özel bir gün."

Mehmet Bozdağ: "Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da sayılı liderlerinden biri olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutlarım. Kendisine sağlıklı, başarılı ve huzurlu ömürler dilerim. Türk milleti kadar dünya mazlumlarının da ümidi olan Sayın Erdoğan'ı, Allah başımızdan eksik etmesin."

Cemal Hünal: "Cumhurbaşkanımız'ı çok sağlıklı ve dinç gördük. Kendisine bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diledik. Hepimizle yakından ilgilendi. Görüşmemiz yaklaşık 45 dakika sürdü. Rol aldığımız 'Diriliş: Ertuğrul' dizisini bildiğini, hatta torunlarının diziyi takip ettiğini ancak kendisinin vakit bulup izleyemediğini söyledi. Çok yoğun bir programı var. Bu program içerisinde bizi kabul ettiği için çok mutlu olduk."

Cengiz Kurtoğlu: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin istiklal ve istikbali için açtığınız bu yolda sonuna kadar bir ve beraberiz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sağlıkla nice yıllara. Kalbimiz ve dualarımız hep sizinle."

İbrahim Tatlıses: "Sayın Cumhurbaşkanımız hepimizin şansıdır, kıymetini bilelim. Allah ona uzun bir ömür nasip eylesin, onu başımızdan eksik etmesin."

Osman Albayrak: "Kendisini çok iyi gördüm. Allah onu başımızdan eksik etmesin. İyi ki doğmuş başkumandanımız."

Polat Yağcı: "Bizim için keyifli bir ziyaretti. Millet olarak birlik ve beraberliğimizin zirvede olduğu bu özel günlerde hem Zeytin Dalı Operasyonu'nda olan askerimize desteğimizi bir kez daha göstermek, hem de Başkomutanımız'ın doğum gününü kutlamak için bir aradaydık. Tüm ömrünü ülkesine, milletine vakfetmiş olan Sayın Cumhurbaşkanımız'la sohbet ettik. Allah onu bu milletin başından eksik etmesin."

ÜNLÜLERİN SOSYAL MEDYA MESAJLARI

Sanatçılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medya hesaplarında paylaştıkları mesajlarla kutladı. İşte o mesajlar:



Seda Sayan: "T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bana yalaka diyen çok olacak ama sizden bugüne dek hiçbir şey istemediğim için gönlüm rahat. Doğum günün kutlu olsun Reis."



Ece Erken: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutluyorum. Nice güzel yaşları olsun inşallah..."



Demet Akalın: "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 64 yaşında... Allah onu başımızdan eksik etmesin, daha nice güzel yaşları olsun..."



Alişan: "Doğum gününüz kutlu olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Allah'ım size hayırlı, uzun, sağlıklı, nice yaşlar nasip etsin."



Züleyha Ortak: "Doğum günün kutlu olsun büyük Türkiye'nin büyük mimarı, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız. Doğum günün kutlu olsun şanlı yürüyüşümüzün büyük ustası. Allah seni başımızdan eksik etmesin."