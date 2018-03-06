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’ı koruma kararı

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018
Emina Sandal’ı koruma kararı
Emina-Mustafa Sandal çifti hakkında geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir iddia ortaya atılmış, 'ın eski sevgilisine döndüğü iddiaları gündeme taşınmıştı. Kendisi hakkında yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ileri süren Emina Sandal, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve kendisine yönelik şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmamasını talep etti. Mahkeme, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında ünlü şarkıcının talbini kabul etti ve kararın ihlal edilmesi durumunda ihlal eden kişi ya da kurumların tazyik hapsine çarptırılmasına karar verdi.
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Emina Sandal’ı koruma kararı
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