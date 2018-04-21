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Oyuncu , yeni sevgilisiyle yakalandı! Büyük panik yaşadı

Nişantaşı'nda bir erkek arkadaşıyla görüntülenen , muhabirleri fark edince erkek arkadaşını kafasını kaldırmaması için uyardı. Murat Dalkılıç'la iki yıllık evliliği Eylül 2017'de sona eren Merve Boluğur, Nişantaşı'nda bir erkek arkadaşıyla objektiflere takıldı. Oyuncu, yanındaki erkek arkadaşına telkinlerde bulunarak, kafasını kaldırmamasını ve gazetecilere bakmamasını söyledi. Güzel oyuncu Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra "Birini seversem aslanlar gibi elinden tutar ortaya çıkarım" açıklama yapmıştı. Fotoğraflarının çekildiğinin farkına varan oyuncu, yanındaki erkek arkadaşına telkinlerde bulunarak, kafasını kaldırmamasını ve gazetecilere bakmamasını söyledi.

Giriş Tarihi: 21.4.2018 16:00 Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 16:05
Oyuncu Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle yakalandı! Büyük panik yaşadı

BÜYÜK PANİK

Popçu Murat Dalkılıç'la olan evliliğini geçtiğimiz Eylül'de boşanan 'un büyük paniği! Önceki gün otomobilinde bir erkek arkadaşıyla görüntülenen Boluğur tepkisiyle herkesi şaşırttı.

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Oyuncu Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle yakalandı! Büyük panik yaşadı
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