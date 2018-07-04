Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > 30 kişilik ‘Avare’lik

30 kişilik ‘’lik

Giriş Tarihi: 4.7.2018
30 kişilik ‘Avare’lik
BİR süre önce yeni maxi single'ı ''yi Avrupa Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşturan ChanCe, ikinci klibini sözü ve müziği kendisine ait olan 'Sensizliğe Dayanabilirim- Tık' şarkısına çekti. Düzenlemesi Çağrı Kodamanoğlu'na ait olan şarkının klibinde 30 kişilik bir ekip çalıştı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim dalında öğretim üyesi olan Prof. Dr. Şansın Tüzün, tılsımlı elleriyle hastalarını iyileştirirken ChanCe olarak da müzikseverlere birbirinden güzel eserler sunuyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
30 kişilik ‘Avare’lik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN