30 kişilik ‘Avare’lik

BİR süre önce yeni maxi single'ı 'Avare
'yi Avrupa Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşturan ChanCe, ikinci klibini sözü ve müziği kendisine ait olan 'Sensizliğe Dayanabilirim- Tık' şarkısına çekti. Düzenlemesi Çağrı Kodamanoğlu'na ait olan şarkının klibinde 30 kişilik bir ekip çalıştı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim dalında öğretim üyesi olan Prof. Dr. Şansın Tüzün, tılsımlı elleriyle hastalarını iyileştirirken ChanCe olarak da müzikseverlere birbirinden güzel eserler sunuyor.