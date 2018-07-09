Ahmet Ümit: Hepimiz aynı yerdeyiz Türkiye yoksa biz de yokuz!

Türkiye'nin en çok okunan polisiye yazarlarından Ahmet Ümit, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu. Sadece iktidarı eleştirmekle muhalefet yapılamayacağına dikkat çeken Ümit, "Muhalefet nesnel bir bakış açısıyla yapılmalıdır" diye de ekledi...

'Bir Ses Böler Geceyi' adlı ilk romanınız çıkalı 24 yıl olmuş. İlk günkü heyecanı taşıyor musunuz?

O günden bu yana 25 kitabım oldu. Yazarlıktaki mesleki deformasyon, amatör ruhu kaybetmektir. Ne ün, ne kazandığı paradır bir yazarı mutlu eden. Mutlu eden en önemli şey, yazarken yaşadığı mutluluktur. Ben ilk günkü heyecanımı bu yüzden kaybetmedim. İyi bir yazar olmanın en önemli göstergesi, öldükten sonra eserlerinin okunuyor olabilmesidir.



YAZAR POLİTİK GÖRÜŞÜNÜ YANSITMAMALI



Sizce polisiyeyi diğer edebiyat türlerinden ayıran en önemli özellik nedir?

Gizemli suçu anlatmasıdır. İyi polisiye yazanlar akıllı insanlardır. Dostoyevski ve Shakespeare gibi dünyanın en iyi iki yazarı da suçu anlatır. Suçtan yola çıkarak insanı anlatırlar. Suç insan psikolojisini ortaya koyabilmek için en iyi yöntemdir. Aslında çok zordur çünkü iyi romanın tüm özelliklerini taşımak zorundadır. Güzel bir dil, sağlam karakterler, en iyi şekilde kurgulanmış güzel bir hikaye gerekir iyi bir roman için. İyi polisiyeler de iyi romanlardır bu yüzden.

Meslek yaşamınıza 25 kitabı sığdırmayı nasıl başardınız?

14 yaşından itibaren politikanın içindeydim.

25 yaşında Moskova'dayken politikanın hayata bakış açımı daralttığını fark ettim ve yazar olmaya karar verdim.

Ve bir yazar eğer politik görüşlerinden, dini inançlarından, cinsiyetinden bağımsız olarak insanı anlatmıyorsa, başarılı olamaz. Dünya görüşümü insanların gözüne sokmadan, benim bakış açım doğrudur demeden yapıyorum bunu. İyi yazarlar politik görüşlerini eserlerine yansıtmaz;

Dostoyevski, Charles Dickens ve Balzac gibi.

Benim okur kitlemin en az üçte biri muhafazakar okuyucudur. Beni milliyetçi de okuyor, solcu da. Okurlarıma insanı anlatmak ve empati duygusunu oluşturmak için yazıyorum.

Ülkemizin içinde bulunduğu sorunları, birbirimizi olduğumuz gibi kabul ederek ve 'Bu ülke bizim, ülkemizin gelişmesi ve büyümesi hepimizin yararına olur' duygusuyla hareket ederek aşabileceğimize inanıyorum.

Birbirimizi ayrıştırarak hiçbir yere varamayız.

Eğer birleşirsek ve birbirimize empati kurarak yaklaşırsak güçlü bir ülke oluruz ve kimse bizi bölemez.



SİYASETE FUTBOL GİBİ BAKILMAMALI



'Yeter ki iktidara gelmesinler, isterse ülke batsın' mantığıyla hareket eden de bir kesim var. Bu bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Asla doğru bulmuyorum. Bu ülke ne sadece iktidarın, ne de muhalefetin.

Zamanı geldiğinde iktidar ve muhalefet yer değiştirir ama ülke kalır. Türkiye yoksa biz de yokuz.

Hepimiz aynı gemideyiz. Eğer sen geminin altını delmeye çalışırsan, hepimiz batarız. Ne iktidar kalır, ne de muhalefet. Sadece iktidarı eleştirmekle muhalefet yapılmaz.

Muhalefet, nesnel bir bakış açısıyla yapılmalı. İktidarın eksik bulunan uygulamalarına karşı eleştiri yapılmalı ama doğru yaptığı icraatler de desteklenmeli.

Ama iktidar da muhalefeti dinlemeli, diyalog yollarını açık tutmalı. Siyasette diyaloğun çok önemli olduğuna inanıyorum. Eğer birbirimizin istek, talep ve eleştirilerini dinlersek, birçok sorunumuzu çözeriz.

Önyargılarımızdan ve ideolojik aidiyetimizden arınarak birbirimizi dinlemeliyiz, anlamalıyız. Siyasete futbol gibi bakılmamalı.

Futbolda bile diğer takımlara ihtiyacınız var. Siyasette de ne kadar farklı görüş olursa, o kadar renkli bir ülke oluruz. Roma İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu neden bu kadar güçlüydü?

Çünkü çok renkli bir toplumsal yapıları vardı. Tüm kültürel kimlikler, Osmanlı'nın çatısı altında özgürce yaşıyordu. Osmanlı'nın bu yanını sürdürmemiz, daha güçlü bir ülke olmamız için gerekli. Köklerimizden gelen bu çok renkli yapıyı, kültürel çoğulculuğumuzu devam ettirmeliyiz.

Dünyanın gidişatını ve bölgemizde yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Osmanlı'nın yıkılma süreciyle birlikte yaşadığımız her şey aslında emperyalist devletlerin paylaşım savaşıdır. Eskiden toprakları paylaşıyorlardı, şimdi enerji kaynaklarını paylaşıyorlar.

İngilizler, 1. Dünya Savaşı sırasında petrolü ele geçirmek istiyordu ve bu enerji alanı da Osmanlı'nın elindeydi. Bugün de enerji ve güç paylaşımı devam ediyor emperyalist devletler arasında. Bu paylaşımın bulunduğu alan da bizim bölgemizde ne yazık ki. Bir yandan Amerika, bir yandan Rusya, diğer yandan Avrupa kendi çıkarları için ne planlıyorlarsa onu hayata geçirmek istiyor.



BİRLİK OLURSAK BİZİ BÖLEMEZLER



Batı özgürlük veya insan hakları gibi değerlerin savunuculuğunu yapıyormuş gibi görünüyor ama asıl mesele başka...

Öyle tabii. Eğer demokrasiye veya özgürlüğe çok önem verselerdi, Mısır'da darbeci Sisi'yi desteklemezlerdi. Bütün devletler gibi onlar da kendi güç alanlarını korumak istiyorlar.

Önemli olan emperyalist ülkelere karşı ilkeli ve dik durmaktır ama bunun için ülkedeki bütün renkler, bütün sesler, bütün eğilimler özgür olmalı. Bir ülkeyi güçlü kılan temel unsur özgürlüktür. Vatandaşlarının özgürce sahip çıktıkları bir ülke, her zaman ayakta kalır. Yani Türkiye olarak birlik ve beraberlik içinde olursak, emperyalist güçler bize hiçbir şekilde zarar veremez. Bunun için de ön yargılarımızdan arınarak birbirimizi kucaklamalıyız. Ülkece yekpare olursak ne okyanus ötesinden, ne çölün gerisinden gelip Türkiye'yi bölmeye güçleri yetmez.