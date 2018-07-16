Can Bonomo ile Öykü Karayel balayında

Şarkıcı Can Bonomo, uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Öykü Karayel ile 11 Temmuz’da dünyaevine girdi. Can Bonomo ve Öykü Karayel, geçtiğimiz kış aile arasında yapılan törenle nişanlanmıştı. Yeni evli çift Öykü Karayel ve Can Bonomo, balayı rotası olarak Çeşme'yi seçti. İki aşık romantik balayı sırasında görüntülendi
Giriş Tarihi: 15.7.2018 11:49Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 03:29
11 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta evlenen oyuncu Öykü Karayel ve şarkıcı Can Bonomo, nikah sonrası soluğu Çeşme'de aldı